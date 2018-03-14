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百老匯經典鉅作音樂劇來台了 此生必看清單都在這

2018-03-14 11:30聯合新聞網 文／網路溫度計提供

現代人常常在下班後會說「走～我們去看場電影吧！」卻很少人會說「走～我們去看場音樂劇吧！」，但其實下班後看音樂劇在歐美國家卻是眾人稀鬆平常的娛樂選擇之一，透過每個演員的戲劇張力加上參雜其中的音樂，更能將人帶入情境中，不只是看劇那樣無聊，還有好聽的音樂可以聽，重點是幾乎聽完每場音樂劇後，裡頭的歌曲都會在腦海裡餘音繞樑好幾天。近期也都有著名的音樂劇來台演出，你是個音樂劇新手嗎？不妨就跟DailyView網路溫度計一起來看看網友們討論度高的音樂劇有哪些？今天下班改和朋友們說「走～我們去看場音樂劇吧！」舒壓程度絕對不輸電影！

看過音樂劇的網友表示

「現場看過 感動到不行」

「跟看影片完全不同感覺」

「聽到站起來拍手，演員唱得超有渲染力」

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#1 貓

以詩集「老負鼠談世上的貓」為藍本創作出音樂劇的《貓》在1981年於英國倫敦首演，最近也來台演出，怕聽不懂劇情？《貓》與其他音樂劇最大的不同就在於它沒有完整的劇情、也幾乎沒有台詞，但每個獨立的片段和角色鮮明的個性都能深深吸引人融入劇情。

劇情描述每年都會有不同個性的貓會聚集在一起舉行慶典，要最具智慧的長老貓選出一位最有資格獲得新生命、可以進入天堂的貓，於是要求每隻參加的貓與大家分享自己的生活經歷以祈求能被選為獲得新生的貓。雖劇情台詞鮮少，但每個演員豐富的表情與動作讓人很快就能進入到舞台的氣氛，不管是音樂劇的老樂迷或是剛入門的音樂劇新鮮人，《貓》劇都是必看的經典聖品。

《貓》於近日來台演出，在社群活耀度間的討論更是高達2000多筆，網友們不論從開演前、開演後都在網路上引起不少網友討論，聽過的頻頻叫好，這麼精彩的音樂劇你還不購票去？

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#3 偷心情歌

由寬宏藝術全新的原創音樂劇《偷心情歌》，讓你從音樂劇裡知道自己愛情的模樣，故事從一家餐廳的「告白桌」開始說起，只要你在這裡和自己心儀的對象告白，透過這張桌子的魔力就能讓你們得到幸福，但有一天，桌子的魔力突然失效了，讓餐廳不幸成為許多曖昧中人們的卻步約會地點，眼看著倒店日子一天天接近，餐廳卻產生了重大危機，到底是什麼偷走了戀人們的心，幫大家趕走了孤單？

於2018年1月演出的《偷心情歌》除了有社群的基本盤討論外，新聞媒體的報導也不少，其中更以裡頭的主角JR就算掛病號也還是抱病演出、林凡守喪期仍忍慟上工...等演員的專業表現，每個角色都和演員現實的個性大不同，如此大的挑戰，更讓不少人在開演前對這齣音樂劇充滿期待。

雖然演出已在1月時結束，錯過的朋友們就讓我們再期待他們的再次出演吧！

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#5 時光電影院

改編自幾米繪本的「時光電影院」是一間回憶與現實交錯的時光電影院，在電影的光影和觀眾席的座椅之間，那些來來去去、留下與失去的人生片段，也如電影一般真實的如夢似幻。描繪著一個女孩的生命故事，從幼年開始重要的人總會離開他的身旁，從離家出走的媽媽、移民的男友、以及不告而別的丈夫，於是她喜歡到電影院看電影，就是為了能夠遇見也喜歡看電影的媽媽、還有當年的男友也是在電影院所遇見。

「每個人的記憶都是一座電影院，

有人進場，電影開演；散場了，他們又往哪裡去。

是誰約定好了卻留下空席？

現在，又是誰在你的身旁？ 」

網路好感度高達了73%，音樂劇就像演出每個人的人生，總會有重要的人出現，為的就是幫你上一課、然後轉身離開，每個人一定都有在心裡留下的遺憾，《時光電影院》帶你重回那些遺憾，好好將它留存在心中，透過故事替你彌補那些缺憾。

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#8 悲慘世界

由法國音樂劇作曲家改編自維克多‧雨果的同名小說，故事講述一名男子為了家人沒有食物而去偷麵包因此遭判重刑，假釋後計劃重新做人、改變社會，但卻遇上種種困難的艱辛歷程。曾被英國BBC聽眾選為「全國第一不可或缺的音樂劇」，一直被認同為歐洲最具影響力的音樂劇之一。

雖然多年前曾在台灣出演，但近半年的討論趨勢也還是依舊，若有機會來到歐洲的話，悲慘世界是聽過的網友們都力推必訪必聽的音樂劇！除了精彩的劇情外，歌曲的張力也夠悲憤，更讓人穿透於劇情，感受超有fu，火紅到連站票都賣完，就可知道這齣劇有多經典了吧！

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#10 羅密歐與茱麗葉

如果你一生只看兩部莎士比亞戲劇，這絕對是其中之一！改編自莎士比亞的經典作品，用法文音樂劇來呈現這不朽愛情的創作，經典故事、融合流行及古典風格的動人歌曲，2018年再度登陸台灣了！這愛情故事的波折看的人很揪心，再配上時而氣勢磅礴時而溫暖浪漫的歌曲穿插其中，好像也和舞台上的角色一樣歷經了緊張的氣氛、唯美的愛情，讓你看得忘我，就像也參與著舞台上的參與一樣。

2018年羅密歐與茱麗葉再度登台，將於5/25開始於國父紀念館演出，在社群及新聞媒體都有相關的露出，開賣後也是短短幾天就將被銷售一空，如此經典的浪漫愛情音樂劇，你一定要來聽聽看！

點我查看購票資訊

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簡單介紹了幾部經典的音樂劇，可能有在台灣已演出完畢的，但也有幾部是現正熱映中、或即將上映的，沒有嘗試過看音樂劇吧？它真的沒有大家想像中的無聊，或許還會為你打開一趟全新的奇幻旅程！

網路溫度計「百大口碑」登場

網友最愛的音樂劇排行榜在此

『百大口碑』分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2017年09月15日至2018年03月13日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『音樂劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」(註1)、「網路聲量」(註2)、「口碑擴散力」(註3)三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

*註1 網路好感度：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註2 網路聲量：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

*註3 口碑擴散力：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

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電影愛情莎士比亞告白

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