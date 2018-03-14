預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良，今天在科技部召開記者會，證實運動真能改善失智症。記者林良齊／攝影 分享 facebook 運動真的能改善失智症？成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良今天在科技部召開記者會表示，失智症的原因是不好的蛋白質堆積，而從研究可以發現運動可以消除不好的蛋白質，而如果針對記憶力缺失有氧運動的效果最好，至於如果是注意力缺失的話，那球類運動效果會比較好。

據統計，65歲以上中老年人中每13人就有1位是失智症患者，也有18.36%被判定為輕微認知障礙，有1/5的輕微認知障礙患者，未來一年內惡化成失智症的機率高達10至54%。

因此，蔡佳良與成大醫院失智症中心醫師白明奇、期洛伐克國科學院院士跨國研究，發現規律的進行慢跑、腳踏車等有氧運動，能有效改善輕微認知障礙中老年人的神經認知退化狀況，血液分析中，也可以發現與失智症病理相關的神經滋養和血管增生因子、代謝發炎與不好的蛋白質指標等，都有相當良好的改善效果。

但究竟何種運動最有利預防失智症？蔡佳良說，經過研究後證實，有氧運動及肌力運動，對輕微認知障礙患者的記憶力改善效果，較單純的伸展操效果來的佳，尤其是有氧運動效果明顯。但如果是注意力缺失情況的失智症患者，他則建議球類等開放式運動較為有效。

蔡佳良建議，除了輕微認知障礙患者可以做運動預防外，如有失智症家族史的民眾也能多做運動預防，但他強調，不是單次運動就能改善失智症，而是要規律的運動才能改善，至少每周3次、每次30分鐘、維持4個月以上。

至於未來是否可能有機會能夠逆轉失智症？他說，目前運動可以消除不好的蛋白質，但還得待更多的證據來證明。