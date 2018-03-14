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恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50聯合報 記者呂思逸╱即時報導

消基會今公布抽查30件市售火鍋料、餅乾零食、漢堡肉內的磷酸鹽含量，西北貢丸、台畜...
消基會今公布抽查30件市售火鍋料、餅乾零食、漢堡肉內的磷酸鹽含量，西北貢丸、台畜豬肉漢堡、樂事波樂經典原味洋芋片都比同類商品，磷酸鹽含量成分偏高，建議消費者謹慎攝取，避免吃下過多食品添加物，影響腎功能。記者呂思逸／攝影
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消基會今公布抽查30件市售火鍋料、餅乾零食、漢堡肉內的磷酸鹽含量，西北貢丸、台畜豬肉漢堡、樂事波樂經典原味洋芋片，都比同類商品的磷酸鹽含量成分偏高，一份包裝磷酸鹽含量達1000至2500毫克，消費者應該謹慎攝取，避免吃下過多食品添加物，影響腎功能。

消基會董事長游開雄表示，磷酸鹽是食品添加物的一種，常用於火鍋料、漢堡肉、餅乾中，讓食品可以成型、口感更加Q彈。不過消費者若攝取過多的磷酸鹽，可能將引發腎臟病等，消費者若本身腎臟功能就不佳，還可能更加惡化。

依據國健署建議，13至18歲的青少年每日磷攝取量為1000毫克，成人每日建議攝取800毫克，上限不超過4000毫克。

消基會抽查30件市售火鍋料、餅乾零食、漢堡肉，一份135公克的西北貢丸，磷酸鹽成分高達2000至2500毫克，磷含量則600至800毫克當中。

一份800克的台畜豬肉漢堡，磷酸鹽成分高達1000至2000毫克，磷含量則400至600毫克當中。

一份97克的樂事波樂經典原味洋芋片，磷酸鹽成分高達2000至2500毫克，磷含量則600至800毫克當中。

消基會檢驗長凌永健表示，檢測30件食品，結果雖未超過標準上限，磷酸鹽用量每公斤低於3克，但食藥署曾於104年研擬放寬磷酸鹽限量標準，包括口香糖與泡泡糖放寬14.7倍、嫩肉精11.7倍、奶精4.5倍；餅乾、麵包、乳酪、冷凍馬鈴薯等食品也擬將大幅放寬，恐讓國人磷攝取量再攀升。

游開雄呼籲，政府應該建立食品中磷含量資料庫，去年歐盟原擬開放羊肉、羔羊肉、牛肉、小牛肉使用磷酸鹽添加物，但有研究報告指出，恐增加心血管疾病風險，最後改為立法禁售部分肉品添加磷酸鹽，結果顯示磷酸鹽仍有健康疑慮，食藥署應提供各種食品、食材中磷含量參考值，提供高風險族群參考。

消基會火鍋食藥署

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