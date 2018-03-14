西半部空氣品質差 明午後全台有雨到周五

2018-03-14 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



預計明天下午受到鋒面雲系南下影響，全台灣都將轉成有雨的天氣，要留意有局部較大雨勢。記者陳正興／攝影 分享 facebook 今天全台各地天氣都還算穩定，環保署提醒北部、竹苗、中部、高屏及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；金門、觀音、二林及雲嘉南地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，明天起受到鋒面雲系南下的影響，將轉為有短暫陣雨的濕涼天氣。

賴忠瑋表示，受到高壓回流影響，幾乎全台灣都可以見到陽光，中南部雖然有些低層雲系，也擋不住陽光露臉，花蓮及台東等東部地區則因位處迎風面，有局部零星短暫陣雨，但是降雨時間不會太長，雨勢也不會太明顯。要特別注意的是日夜溫差和空氣品質，預計中午各地高溫都有27到30度，入夜後則會降到18到20度左右，早出晚歸還是要添加保暖衣物。

西半部空氣品質則因為背風擴散條件不佳的關係，多為「對敏感族群不健康」到對「所有族群不健康」的橙色到紅色等級。

賴忠瑋表示，預計明天下午受到鋒面雲系南下影響，全台灣都將轉成有雨的天氣，要留意有局部較大雨勢，甚至會有雷雨，不穩定的天氣將持續到周五晚上。周六隨著鋒面雲系遠離，天氣將逐漸好轉，不過受到鋒後東北風的影響，北部和東北部等迎風面雲量仍多，甚至周六上午也還有短暫飄雨的機會，下半天到周日才較有從雲縫中見到陽光的機會。

未來兩天的溫度，也將因為雲量變多和下雨的關係而略往下降，賴忠瑋表示，預計明天晚上稍為變涼，周五白天北部和東北部的高溫將降至20至22度，中南部和東部的降幅較少，大概在25到28度。由於這次鋒後的冷空氣不算強，因此對早晚的低溫沒有太明顯的影響，大概只略降1到2度。明後兩天要稍微注意溫度的落差，外出則可以多帶件薄外套，以免著涼。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

本周有兩波鋒面，氣象局說，第一波明天接近影響至周五；第二波也將於下周二逐漸靠近；鋒面影響期間水氣增，其他時間周六至下周一天氣相對穩定。

明天鋒面逐漸接近，但白天仍在鋒面前暖區範圍內，各地氣溫持續偏暖熱，午後中部以北及宜花山區有局部熱對流發展的機率，傍晚之後鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率提高，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，預計降雨將持續至周五的上半天，下半天隨著鋒面通過後，降雨將逐漸趨緩，但迎風面的東半部及北台灣地區仍有些局部短暫雨。

溫度方面，氣象局說，明天白天各地仍暖熱，高溫約27至30度，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。

周六東北季風影響，北台灣略有涼意，其他地方較不受影響，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。下周二另一鋒面接近，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，花東地區亦有局部短暫陣雨，南部地區雲量亦增。

本周除了周六外，其他時間西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。