把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



明天白天各地仍暖熱，高溫約27至30度，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 今天持續回暖，中高雲略增多，白天仍溫暖舒適、早晚偏涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，西半部高溫升至29、30度左右，略感偏熱，東半部高溫約在27至29度之間。

他說，明天中高雲增厚，減弱陽光強度，白天氣溫微降，但仍溫暖舒適、早晚涼；明天午後大氣漸趨不穩定，山區有局部對流發展，並往東北方移動的趨勢，東北部平地有受到影響的機率。今、明兩天海峽漸轉南風，大陸東南沿岸海溫偏低，低層暖濕空氣在其上流動，水氣凝結成平流霧，金、馬易受影響；明天清晨西南部輻射霧形成的機率也會提高；對交通可能造成的影響，皆應注意。

吳德榮表示，明晚鋒面接近、周五鋒面快速掃過，鋒面通過台灣時，鋒面結構還在組織，尚未形成完整的鋒面雲帶，各地雖皆有降雨的機率、但被對流雲通過的僅是少部分的地區。所以，明晚起至周五，各地局部地區皆有一些短暫陣雨的機率。

吳德榮說，周六東北季風影響，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨。周五、周六冷空氣雖不強，但北台灣仍會轉涼；其他地區受到的影響相對較小。周日、下周一天氣好轉、氣溫回升。下周二另一鋒面影響，這波對流性比較強，各地有陣雨或雷雨的機率。下周三白天起天氣好轉。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

本周有兩波鋒面，氣象局說，第一波明天接近影響至周五；第二波也將於下周二逐漸靠近；鋒面影響期間水氣增，其他時間周六至下周一天氣相對穩定。

明天鋒面逐漸接近，但白天仍在鋒面前暖區範圍內，各地氣溫持續偏暖熱，午後中部以北及宜花山區有局部熱對流發展的機率，傍晚之後鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率提高，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，預計降雨將持續至周五的上半天，下半天隨著鋒面通過後，降雨將逐漸趨緩，但迎風面的東半部及北台灣地區仍有些局部短暫雨。

溫度方面，氣象局說，明天白天各地仍暖熱，高溫約27至30度，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。

周六東北季風影響，北台灣略有涼意，其他地方較不受影響，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。下周二另一鋒面接近，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，花東地區亦有局部短暫陣雨，南部地區雲量亦增。

本周除了周六外，其他時間西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。