今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天各地天氣多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有些局部短暫陣雨，東南風到偏南風環境下，氣溫持續上升，各地高溫在26、27度以上，西半部可以來到30度左右，但清晨各地仍有涼意，中部以北低溫約14到17度，東半部及南部稍微高一些，約18到20度，日夜溫差大，請適時調整衣著。

氣象局提醒，本周將有兩波鋒面，第一波周四接近影響至周五；第二波也將於下周二逐漸靠近；鋒面影響期間水氣增，其他時間周六至下周一天氣相對穩定。

氣象局表示，周四鋒面逐漸接近，白天仍在鋒面前暖區範圍內，各地氣溫持續偏暖熱，午後中部以北及宜花山區有局部熱對流發展的機率，傍晚之後鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率提高。

氣象局表示，周四花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，預計降雨將持續至周五上半天，下半天隨著鋒面通過後，降雨將逐漸趨緩，但迎風面的東半部及北台灣仍有些局部短暫雨；溫度方面，週四白天各地仍暖熱，高溫約27至30度，周五隨著東北季風增強及降雨影響，北台灣轉涼的感覺，低溫變化不大。