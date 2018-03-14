日韓旅客不再怕語言不通 觀光局推真人線上管家服務

2018-03-14 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



出國旅遊若語言不通，最怕的就是當迷路、失物、就醫時求助無門，觀光局今天宣布將與中華電信、譯遊科技合作，推出「台灣樂遊通」服務，針對國外觀光客，結合4G網卡推出「真人影音旅遊管家服務」，透過App一鍵撥出就有真人視訊協助翻譯、溝通，4月初鎖定日、韓旅客推出，估計每年將有300萬名旅客受惠，5月初也將擴及到英語系旅客，讓國外旅客感受「上網無障礙、來台有人幫」的溫暖旅遊服務。

觀光局資訊室主任葉文健表示，「台灣樂遊通」將提供給來台旅客在台灣的網路服務，旅客只要下載安裝「TourTalk」App，就能提供真人雙語線上管家隨身服務，在輸入帳號權限後，除有文字諮詢外，遇到緊急狀況就可開啟即時線上管家服務，旅途中遇到失物、迷路、就醫、報警等緊急情況，或是需要出行路線、美食、購物、住宿、景點的建議推薦，都可使用即時通訊與影音對話，該服務前10分鐘免費。

譯遊科技總經理游士逸表示，有別於翻譯機冷冰冰的翻譯，台灣樂遊通結合科技與溫度，無論是護照帶到火車上、肚子痛卻講不出來，或是到走在路上看不懂路名、進入餐廳卻看不懂菜單，都可打電話給真人管家，即時透過視訊向店家、餐廳等翻譯，也可透過真人管家看路名再指路，就像一個真人朋友在旁邊。