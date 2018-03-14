賺贏本業…美食街、停車場 醫院金雞母

2018-03-14 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



分享 facebook

美食街餐廳前大排長龍、停車場一位難求，相信這是曾到過林口長庚、台大醫院等醫學中心的民眾共同感覺，而從健保署所公布的醫院財報，就可看出端倪。

對於某些醫院來說，醫院盈餘金雞母並非醫療本業，反而是停車場、美食街等收入，其中林口長庚美食街、停車場等收入逾七億元，遠比同年度醫療本業收入的四億多元高出許多。

健保署整理一○五年度各大醫院財報，進一步瞭解各醫院非醫務結餘結構，特別針對美食街、停車場等雜項，健保署醫務管理組組長李純馥指出，林口長庚七點三九億元，排名第一；其次為高雄長庚三點六一億元、中國附醫二點九五億元、台大二點九億元、北榮一億餘元。

以林口長庚為例，一○五年度醫務結餘金額僅四點五七億元，但美食街、停車場等非醫務雜項收入卻高達七點四億元，等於所有醫療人員所賺的錢，還不如美食廣場所帶來的經濟收益。高雄長庚、台北榮總的醫務結餘金額，也與美食街、停車場等雜項收入相去不遠。

衛福部醫事司司長石崇良指出，醫療法修法為立院本會期的優先法案，第四十六條修法就是將停車場、美食街等業外收入納入結餘，分配員工及提撥公益，但部分醫院則持反對態度，認為這與醫療無關，不願意提撥一定比率作為公益之用。

醫改會副執行長朱顯光指出，這是健保署第三年公布醫院財報，只是在網站上公開資料，卻無任何分析，等同於「做半套」，這對於國人來說，一點意義都沒有，因為無從瞭解醫院將盈餘用在哪些地方，做了哪些改善。

朱顯光呼籲盡速通過醫療法修法，讓醫院包括美食街、停車場、股利等業外所有盈餘，均需提撥一定經費，作為員工加薪、改善血汗醫療環境之用。