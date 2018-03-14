十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

林口長庚105年度賺了43億餘元，是全台最賺錢的醫院。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

健保署昨天公布一○五年度國內一百四十八家大型醫院財報，九成賺錢，僅一成虧錢。在台塑集團超高股利的挹注之下，前十名整體結餘金額最高的醫院中，四家屬長庚醫療體系，總計獲利近百億元；而嘉義長庚則因當年度未分配到股利，虧損五點六億元，成為年度最賠錢醫院。

加總醫務及非醫務等兩大部分，一○五年全國前十大最賺錢的營運績優醫院，林口長庚盈餘四十三億六千萬元最多，二至十名依序為高雄長庚、台大醫院、中國醫藥大學附設醫院、基隆長庚、台北榮總、桃園長庚、彰化基督教醫院、義大醫院、成大醫院。

未獲股利 嘉義長庚虧5.6億最多

分享 facebook 前五大虧損醫院，第一名為嘉義長庚，虧損五點六億元，其餘依次為台南新樓醫院、敏盛醫院、衛福部金門醫院、怡仁醫院。

據統計，長庚醫療體系一○五年度共獲台塑集團超過一百億元股利，健保署醫務管理組組長李純馥分析，林口長庚分配近四十五億元，金額最高；高雄長庚則有卅億元，基隆長庚分到十七點七億元。嘉義長庚則未分到任何股利，這也是該院整體虧損主因。

中國附醫則榮登在醫療本業上最賺錢的醫療院所，一○五年度醫務結餘金額達十七點二億元；其次為台大十四點三億元、高醫附設醫院六點七億元、台北市聯醫六點二億元、北醫五點五億元、林口長庚四點六億元、義大醫院四點六億元。

醫療改革基金會副執行長朱顯光指出，現行醫療法免稅優惠措施，醫院只需提撥一成醫療結餘，作為醫療社福、醫療教育研究經費，及改善醫院工作環境等；但規定是死的，就怕有些醫院「偷吃步」，透過會計作帳，刻意將某些成本灌至醫療部分，讓醫療部分結餘金額變少，藉此省去提撥金額。

修法改善血汗醫療 長庚：尊重政府指示

朱顯光另點出，包括高醫附設醫院、台北市立聯合醫院以及高雄市立大同醫院，就因非醫務虧損導致盈餘下降。他呼籲健保署務必了解這幾家醫院業外虧損的原因，不能讓業外投資吃掉了院內醫護人員辛苦賺的血汗錢。

醫院結餘排行榜前十名，長庚體系醫院就占了四家，長庚醫療體系特助蘇輝成昨天表示，受惠於台塑集團股票股利分配，只要當年度股利多，長庚體系所屬醫院非醫療結餘金額就會增加。

至於醫改會期盼立法院能在本會期通過醫療法修法，改善血汗醫療環境，蘇輝成低調回應說，尊重主管機關的指示，一旦通過修法，該怎麼做，就怎麼做，長庚不會有意見。

至於嘉義長庚成為最虧錢的醫院，蘇輝成解釋，該醫院屬區域醫院，卻是以醫學中心醫療品質為經營標準，但健保給付差很多，醫院為了讓優秀醫師願意留在嘉義補貼薪資，造成人事成本增加，所以才會虧很多錢。