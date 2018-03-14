為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見

2018-03-14 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



根據國健署最新飲食指南，蛋白質的來源蛋比肉類佳，全脂與低脂牛奶都一樣健康。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

不少長輩認為蛋、全脂乳品含膽固醇量高，而盡量避免攝食。但衛福部國健署昨天公布二○一八年「每日飲食指南」，顛覆傳統觀念，為蛋奶「平反」。新版指南指出，蛋白質來源「蛋比肉佳」，且全脂與低脂奶一樣健康，並將舊版「全榖根莖類」改為「全榖雜糧類」，鼓勵民眾均衡飲食。

台灣營養學會理事長王果行，說明最新版「每日飲食指南」和舊版不同的地方。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

分享 facebook 國健署社區健康組組長林莉茹說，國人每日飲食指南已七年未修正，隨國際研究報告出爐與參考世界衛生組織、歐美等飲食指引改版，國內指南需與時俱進。過去國人擔心膽固醇過高，吃蛋不吃蛋黃、喝鮮奶只喝低脂奶，但研究證實，蛋、全脂乳品造成慢性病及肥胖風險低，對飲食的舊觀念也須改變。

別因怕膽固醇過高 不吃蛋黃

台灣營養學會理事長王果行表示，民眾常誤以為吃蛋黃會提高血中膽固醇濃度，但研究證據顯示，蛋的脂肪組成並無飽和脂肪對身體危害的疑慮，與血液膽固醇濃度和心血管疾病風險關聯性低，除本身血中膽固醇濃度已高者應做調整外，指南適用一般健康民眾，蛋白質來源攝取順序，建議從舊版「豆魚肉蛋」改為「豆魚蛋肉」。

國際研究發現，對照攝取低脂乳與全脂乳的群體，後者並不會增加慢性病、肥胖風險，顯示全脂與低脂乳品好處相同，建議每日可攝取一杯半至兩杯，增添鈣質。中華民國營養師公會全聯會理事長金美雲說，民眾常將全榖雜糧類的南瓜、玉米當成蔬菜，但這類食物富含澱粉，如蓮藕、紅豆、綠豆和菱角、栗子等皆屬全榖雜糧，但地瓜、南瓜、蓮藕等根莖薯類易讓民眾混淆，因此將舊版「全榖根莖類」修正為「全榖雜糧類」。

每日攝取蔬果 2成應為深色

國健署長王英偉說，新版飲食指南也首訂「糖」攝取上限，建議每日攝取不宜超過總熱量的百分之十，少吃油炸食物，避免含糖飲料。新版飲食指南建議民眾攝取足量全榖雜糧、蔬菜、水果、豆魚蛋肉、乳品、油脂與堅果種子共六大類飲食，且每日攝取蔬果應有三分之一為深色，包括深綠及黃橙色蔬果，也明確量化男性每日飲酒不宜超過兩杯、女性不宜超過一杯。