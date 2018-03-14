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發票App明年上路 領獎免出門

2018-03-14 00:12聯合報 記者沈婉玉／台北報導

明年起，統一發票千元以下獎項可直接在便利商店、超市領取。 記者陳易辰／攝影
明年起，統一發票千元以下獎項可直接在便利商店、超市領取。 記者陳易辰／攝影
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財政部規畫明年起推出官方統一發票網路App，提供包括整合電子發票載具、查詢消費明細、廿四小時兌獎並存入帳戶，電子發票證明聯兌獎及結合行動支付等五大功能，可全程無紙化，不必出門就可領獎。

財政部官員表示，悠遊卡、手機條碼及信用卡都可以是發票載具，不過未來官方發票App推出後，民眾不用一一將各載具上網登錄歸戶，只要用官方發票App綁定即可。

綁定各載具後，可以清楚看到透過載具儲存在雲端的發票資料，消費狀況一目了然；如果幸運中獎，也知道是哪一筆消費的發票中獎，完全透明化。中獎後輸入銀行帳戶，獎金就會撥入指定帳戶，廿四小時可兌獎。

很多民眾還是習慣索取電子發票證明聯，有了官方發票App，若中了二百元或一千元的六獎及五獎，也可以直接用手機掃描電子發票證明聯上的資訊，並輸入銀行帳號，就可以領獎，完成兌獎程序。

針對中獎後想要領到「現金」的民眾，財政部明年與財金公司合作建立兌獎平台，擴大四大超商、美廉社、全聯社等連鎖商店，以及彰銀、一銀、農漁會、信合社等金融機構為實體通路兌獎據點，發票兌獎據點由目前逾千處增至一萬二九六八處，但郵局則退出，不再提供兌獎服務。

官員指出，基於風險考量，四大超商等連鎖商店目前僅提供一千元以下獎項的兌獎服務，且晚間十一點到早上九點不能兌領現金。

電子發票超商

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