森鐵新車問題多 台鐵：不排除解約

阿里山小火車因四度出軌停駛，但昨天在車庫園區試行又出狀況。 圖／讀者提供 分享 facebook

阿里山森林鐵路七月將由台鐵局交給林務局，但移交前夕，光今年以來已四次出軌。新車採購也被爆出因台鐵局森鐵處首開特殊規格採「自導式轉向架」，不但原本去年底就該全數交車的十輛新車遲遲無法驗收，更在一月十八日原型車試車時出軌，未來驗收交車恐成交接燙手山芋。台鐵局長鹿潔身昨強調「不排除解約」，也會負責到底；林務局長林華慶表示「尊重台鐵決定」。

而目前停駛中的森鐵本線，昨天再度傳出事故，在嘉義市阿里山小火車車庫園區調車場進行調車作業時，因駕駛忘記關好機車車門，行進間因搖晃開啟而擦撞臨時月台欄杆、欄杆倒成一片。森鐵處坦言是人為疏失。

阿里山森鐵多數車輛超過卅年，台鐵局二○一五年耗資六千萬採購新車，由於森鐵以「之」字型方式行駛，台鐵局開出特殊規格採用「自導式轉向架」，可隨軌道轉彎曲線自動修正轉向架車軸行駛角度。

自導式轉向架雖普遍使用於捷運或彎道多的鐵道路線，但全世界與森鐵一樣採七六二毫米窄軌軌距鐵道，沒有使用自導式轉向架規格。該車輛及轉向架為台灣廠商委託大陸下包商製作及組裝，根據合約，去年底十二月底需全數交車、驗收完畢，但因未完成，森鐵處向台鐵局核備展延三個月。

森鐵處說，原希望「自導式轉向架」可讓過彎道更平穩安全，未料一月十八日將新車與現有車廂混合編組試車，結果置放於第三車的新車因過度搖晃出軌，「很顯然是車廂問題」，已請廠商依合約精神改善至「行車安全無虞」。

此外，員工爆料，阿里山森鐵列車以焊補方式整修部分車輪的磨損，即再生胎，被指稱安全性堪慮。林務局嘉義林區管理處說明，焊補車輪安全性的關鍵在於定期檢測、焊補、更換，台鐵接手營運森鐵後，亦採此方式整修車輪。目前交通部與台鐵正進行今年以來四次出軌事故調查，初步並未指涉與車輪焊補有關。

外傳森鐵的路線泥化、平交道枕木腐爛、改善路基等工程，台鐵未被林務局授權大金額的工程發包。嘉義林管處澄清說明，森鐵的營運經費，從二○一三年台鐵接手營運，每年預算均由森鐵處編列，不需再由林務局授權或向林務局申請。