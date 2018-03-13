一句靦腆的道謝…護理師最大動力

2018-03-13 23:57 聯合報 謝依真／林口長庚醫院神經內科11H腦中風病房護理師



病患的感謝，是護理師繼續在臨床服務的動力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳先生因腦出血導致右半側肢體偏癱與吞嚥困難，剛從加護病房轉來，病歷上寫著，他這次中風才發現有糖尿病和高血壓，每天最少一包菸、晚上常常和朋友聚餐喝酒，生活作息很不正常。

踏進病房很難不注意到他，他是腦中風病房裡的少數年輕族群，今年才32歲，體重110公斤，也是三個孩子的爸爸，最大的兒子國小二年級，照顧著他的太太懷有身孕四個月。

一開始，陳先生必須使用鼻胃管進食，還需要翻身、換尿布，日常活動都仰賴他人協助。我覺得翻身這種粗重動作不適合懷有身孕的太太執行，所以每次都去幫忙，但他總是面無表情，不太理人。

陳太太不好意思的解釋：「他自尊心強，拉不下臉」、「他平常不是這樣的人」。我想，從決定家中大小事的一家之主，到現在連用餐、大小便都無法掌控，面對這樣的人生轉折，我可以同理他的心情，需要給他時間和空間。

當我們發藥或執行其他護理工作時，陳先生多點頭與搖頭，不太說話，像放棄了一切。復健治療師指導床邊復健時，也需要再三溝通勸說，太太也勉強不了他。

身為陳先生的專責護理師，我每天鼓勵他，幫他做關節運動，即使他臉很臭、配合度差。為了讓他持續復健，和復健治療師商量後，規定他每天必須有二次坐在床邊練習肌肉強度。

每次練習不到5分鐘，陳先生就會很不高興地看著我，眼神似乎在抗議，但我都當作沒看到；協助他支撐身體20分鐘下來，我覺得自己和他一樣累。但他未來的路還很長，家人也需要他，我不希望他太早放棄。

普通輪椅限重90公斤，我特別借來適合陳先生使用的輪椅。第一次下床時，他面有難色，表示自己還沒準備好。我故意開玩笑：「怕摔下去嗎？保證不會讓你摔跤！」軟硬兼施和復健師費了一般工夫，才讓他坐到輪椅上，繞行護理站一圈後回到病房。

和他約定，每天最少下床一次，這時第一次在他臉上看到不一樣的表情，我想那是一種對護理專業的信任。

經過一段時間復健，陳先生偏癱的右側手腳可以左右移動，他也慢慢的從不願回應，到每天主動下床活動。在轉復健科病房前一天，他趁太太下樓買午餐，很靦腆地表示：「謝謝妳為我所做的一切。」

他說剛罹病時心情不好，覺得護理師故意在整他，現在他了解復健對他的重要性，還好當時醫療團隊一直強迫他、鼓勵他，讓他能一點一滴的進步。陳先生為當時的態度抱歉。他知道復健旅程還需要很長一段時間，但是他會努力。

雖然只是婉轉的道謝，卻讓我充滿能量。醫病一開始彼此都是陌生人，要取得信任，需要以他為中心來協助改善問題。臨床接觸各式各樣病人和家屬，有人覺得護理工作沒甚麼了不起，只是照醫師指示給藥、抽痰而已；但有些人能夠體會我們的用心與付出。

陳先生的感謝，是對護理師的專業肯定，也是讓我繼續在臨床護理服務的動力。