子宮鏡切肌瘤 婦無疤當天出院

2018-03-14 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭一名婦人長期經痛與貧血，原來是子宮長肌瘤，陽明大學附設醫院採微創手術治療，不留疤。 圖／陽明大學附設醫院提供 分享 facebook

46歲張姓婦人長期經痛、經血多而且貧血，醫師診察發現，原來是子宮長肌瘤，造成經痛與經血過多。陽明大學附設醫以微創手術，用子宮鏡切除肌瘤，婦人當天即可出院，且手術無疤，幾乎是「無痕療法」。但是醫師提醒，並非每名患者都適用，得要早發現、早治療。

陽明大學附設醫院婦科主治醫師龐渂醛指出，子宮肌瘤是婦女最常見的良性腫瘤，生育年齡的婦女中，發生率約為20%，年紀愈大，比率愈高，但子宮肌瘤大多是良性，惡性的比率不到1%，大多數長肌瘤的患者一開始不會有任何症狀，或症狀不明顯。

他表示，隨肌瘤慢慢長大，月經量會增加，還可能有骨盆腔慢性疼痛，如痛經、性交疼痛，也可能造成急性疼痛，可先用藥物治療，若肌瘤太大，壓迫泌尿系統造成頻尿、解尿困難，或腎積水，壓迫到腸子可能造成阻塞或便秘，就考慮手術治療。

龐渂醛表示，子宮鏡子宮肌瘤切除手術是從陰道、子宮頸，進入子宮腔內施行，完全沒疤，術後當天即可回家。

他說明，子宮腔鏡直徑為0.5到0.7公分，是細長光學鏡頭，分診斷性與手術性兩種，診斷性子宮鏡更細，只有0.3到0.4公分，可輕易從子宮頸口進入，並以無菌溶液撐開子宮腔，直接觀看病灶，另擇時間手術，省掉不必要的麻醉及手術，減少醫療風險。

但龐渂醛提醒，只有子宮肌瘤小於4公分，且屬於黏膜下肌瘤才適用，並非所有患者都可做子宮鏡肌瘤切除手術。