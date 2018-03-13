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大樂透第107025期頭獎槓龜

2018-03-13 22:13中央社 台北13日電

大樂透第107025期今天開獎。中獎號碼為20、27、38、14、28、22，特別號19；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎也槓龜，參獎有31注中獎，各得獎金新台幣6萬797元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩大樂透

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