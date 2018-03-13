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沒課本、數學課賣果汁？全球瘋IB課程 台灣仍填鴨

2018-03-13 21:38聯合報 記者張錦弘╱即時報導

全球職涯發展協會理事長王星威指出，全球已有近5千所學校採用IB課程，但台灣至今只...
全球職涯發展協會理事長王星威指出，全球已有近5千所學校採用IB課程，但台灣至今只有7所IB學校，落後中國大陸、日本、越南等亞洲國家。記者張錦弘／攝影
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為因應瞬息萬變的未來世界，全球已有近5千所中小學採用「國際文憑課程」（IB），上課不用教科書、也不給標準答案，強調做中學，培養自主學習、解決問題的能力，例如用賣果汁學四則運算。包括哈佛、劍橋等名校入學都已採認IB學歷，連日本都有54所IB學校、331所大學承認IB學歷。

今天下午在一場有關IB課程的論壇中，學者專家指出，當IB課程席捲全球，連日本、中國大陸、越南印度都加入全球教改行列，台灣至今卻只有7所私校或外僑學校推動IB課程，且沒有大學正式採認IB學歷。政大教育系主任郭昭佑說，台灣應比照日本，趁著明年推動強調素養、跨領域學習的12年國教新課綱，擺脫考試至上的填鴨教育，融入IB課程精神，和全球接軌。

全球職涯發展協會下午舉行IB發展論壇，協會理事長王星威指出，美國杜克大學經濟學家凱西‧戴維森曾預測，2011年入學的美國小學生，將有65%在大學畢業後，從事目前並不存在的職業。即未來的教育，應培養孩子從事「目前並不存在職業」的能力，也就是自主學習、生存的能力。

王星威說，因應未來趨勢，歐美國家早自1968年起，就發展IB課程，起初是要想讓外交官與國際企業員工子女，能在不同國家流動時都能銜接教育，課程因此著重拋棄傳統的課綱及教科書，培養跨領域的自主學習力、思辨力、研究力及解決問題能力，也強調互助合作、同理心及社會關懷。

王星威指出，到去年7月全球已有超過4900所IB授權學校，以美國最多，占1796所，其次是加拿大372所、澳洲183所、印度143所、中國126所、香港60所。日本預計今年廢除大學統一入學考試，積極推動和國際接軌的一連串教改，已有54所IB學校，更有331所大學承認IB學歷。反觀台灣目前只有康橋國際學校、義大國際高中等7所獲IB認證的私校或外僑學校。

為何牛津、劍橋、哈佛等國外名校入學都採認IB畢業成績及學歷？王星威說，原因無他，而是IB課程訓練出來的學生，有自主學習、解決問題的能力，這原本是大學畢業才要具備的能力，IB學生提前完成，入學表現優，名校當然樂於錄取。值得一提的是，IB學校很強調學生作研究、寫報告的能力，不但高中要學會寫4000字報告，統一時間舉辦的畢業考，更長達3周要寫一篇論文。

曾在越南、中國杭州、南昌等地國際學校任教的IB資深教師葉曉平，從小隨父母從台灣移民到美國，大學雙主修兒童心理學與教育，立志當老師，畢業後曾在加州的小學任教，但在阿諾當州長時，因州政府大砍教育預算，不重視薪水較高的資深教師，因此辭職改到越南的國際學校任教。

葉曉平回憶，她到越南上課的第一天，發現學校竟然不用教科書，和美國不一樣，她衝到校長室，校長反問她「妳不知道我們是IB學校嗎？」她趕緊上網查，才發現IB都要老師自編教材、設計活動，根本不用教科書，她從此一頭栽進IB的世界。

IB課程有什麼特別？葉曉平舉例，台灣教數學，常淪為死背99乘法表或公式，趕不上進度、或不適應老師教法的孩子，往往被放棄，從此痛恨上數學課、甚至痛恨老師。但她在杭州國際學校教小三數學，設計賣檸檬汁的活動，透過分組合作，計算成本、獲利等損益，讓學生自然學會四則運算，永遠都不會忘記。

政大教育系主任郭昭佑指出，大量背誦知識的時代已過去，現在很多學科知識，都可很快從網路找到，因應瞬息萬變的未來世界，更需要的是能主動學習、能和別人合作解決問題的能力，台灣受限於升學考，中學生仍被迫要不斷記憶知識、重複練習考題，其實已和IB的國際教育趨勢脫軌。

郭昭佑期盼大學未來能透過「特殊選才」管道，先招收IB學校優秀學生，教育部也可補助公立學教試辦，把IB課程和新課綱強調素養、跨領域學習的精神結合在一起，擺脫死背知識、無法解決生活實際問題的填鴨教育。

曾在越南、大陸等地國際學校任教的葉曉平，下午在一場IB論壇上，介紹杭州國際學校如...
曾在越南、大陸等地國際學校任教的葉曉平，下午在一場IB論壇上，介紹杭州國際學校如何以銷售檸檬汁的活動，讓小三生靈活應用四則運算。記者張錦弘／攝影
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