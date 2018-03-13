還在為口臭苦惱嗎？ 這四種改善食物你一定要知道

2018-03-13 21:51 聯合新聞網 綜合報導



口臭讓人煩惱？其實有4種你絕對想不到卻效果顯著的食物能夠抑制口臭。聯合報系資料照片 分享 facebook 明明每天都有在注意口腔保健，但飯後仍會有異味、和他人近距離談話時，驚覺自己嘴巴味道不是很好，許多人都有諸如以上的煩惱，本文就來介紹四種能夠改善口臭的食物，讓你口腔時時清新健康。

根據日本《livedoor》報導整理，會造成人們口臭的原因主要歸咎於五大類：

1.因生理而造成的口臭

這種類型的口臭通常大家都會有，例如剛起床時肚子成空腹狀態、心情感到緊張時，多半是生活習慣所造成的。

2.因壓力而造成的口臭

這種類型的口臭通常是因為承受壓力過大，使口中唾液分泌降低，而造成口腔產生異味。

3.因口腔疾病造成的口臭

這種類型的口臭主要是因為牙周病及蛀牙而導致的，牙齒間殘留的汙垢容易導致牙菌斑孳生，進而造成口臭。

4.食物造成的口臭

因食用大蒜、蔥、飲酒等具有濃郁氣味的食物而產生口腔異味，通常這種類型的口臭會隨著時間漸漸消散。

5.心理造成的口臭

這種類型的口臭通常是過度在意自己有沒有口臭而產生。

那究竟有沒有能成功改善口齒氣味的食物呢？在此整理4種你絕對想不到卻效果異常顯著的食物！

1.蘋果

蘋果。圖／ingimage 分享 facebook

口腔中細菌產生的甲基硫醇，是引起口臭的最主要物質，而蘋果中的多酚氧化酶能有效抑制甲基硫醇的生成，且也能抑制因光老化而產生的褪黑激素，達到預防肌膚老化的效果。

2.檸檬

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含有大量維他命C、對肌膚益處多多、又酸又清爽的檸檬也是抑制口臭的一大利器，檸檬酸可以刺激口腔中唾液分泌，進而達到預防口臭的效果，而唾液中的溶菌酶也能溶解細菌的細胞壁，從而殺死細菌。

3.生薑

生薑。圖／ingimage 分享 facebook

生薑中的薑醇與薑烯酚具有很強的殺菌效果，能有效預防口臭，此外，生薑也具有養顏美容、祛寒、消水腫等功能，也很適合想要瘦身減肥的人們。

4.黑咖啡

黑咖啡。圖／ingimage 分享 facebook

眾人皆知咖啡中還有大量咖啡因，而咖啡因中的提取物可以阻止細菌的生長，但必須要注意的一點為確保咖啡裡沒有任何牛奶、糖以及奶油等添加物。要有效杜絕口臭只能飲用黑咖啡，否則只會產生反效果，使口臭情形惡化。

另外，許多人吃完重口味食物後，都會選擇嚼食口香糖來改善口中氣味，但這種方法實為緩兵之計，尚解一時之策，無奈治標不治本，無法真正根治口腔問題，若真想要解決口臭問題，正視自己的生活習慣以及積極治療口腔疾病才是正確之道。