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想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

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想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00聯合報 記者陳靖宜／報導

塑膠袋掰掰

未來喝珍珠奶茶，可能無法再用塑膠吸管，必須以不繡鋼或玻璃吸管替代。看好「限塑」商機，購物及募資平台的環保產品顯著增加，不但有環保天燈，竹吸管甚至不到3個月便吸引800多位民眾集資。政府禁用塑膠袋、塑膠吸管，儼然促成另類環保商機。

網路購物平台《Pinkoi》公關邱佳葦表示，今年一月新政上路不到10天，平台上就賣出破5千個環保飲料提袋，是過去環保商品銷售成績的2倍以上；因應民眾需求大增，平台也成立「塑膠袋掰掰」專區，讓民眾更方便選購。另外，原本主力做髮帶、布包等布類商家，也嗅到環保商機，紛紛投入環保商品製作。

除了常見的布質提袋，邱佳葦表示，平台上還有業者推出「潛水衣材質」做的飲料提袋。夏天飲料很冰，布袋往往會濕透，潛水衣材質不僅可吸濕，冬天還可以稍微保溫與防震，成為環保特殊商品。

天燈也環保

不只購物平台，網路上集資平台也刮起環保風。募資平台《flyingＶ》行銷總監呂岱芸表示，過去每季提案的20件產品中，環保相關產品相對少見，但從去年下半年起，平台環保相關提案即有明顯成長，每次都會出現2件左右的環保相關產品，環保商品開發逐漸成為商機。

呂岱芸說，過去民眾普遍認為環保意識離自己較遠，隨著時代演進，民眾對環保商品的接受度越來越高，因此平台上出現的環保產品提案種類越來越多元。

呂岱芸說今年平台也推出「環保天燈」，過去天燈燃放至天空後，等燃油耗盡，天燈飄落地面成為垃圾，不只造成居民困擾，也是生態隱憂。今年平台推出「環保天燈」，新款天燈燃放至空中後，將完全燒盡，不會留下任何垃圾。

羅盛彥、陳乃韻把選舉後將被丟掉的廣告帆布做成收納袋。 圖／CULTU-RE提供
羅盛彥、陳乃韻把選舉後將被丟掉的廣告帆布做成收納袋。 圖／CULTU-RE提供
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選舉年寶貝

每到選舉年，參選人紛紛在大街小巷掛起競選布條，一個比一個大；但投票日一過，這些競選文宣即變成城市垃圾，清都清不完。

「CULTU-RE文化實驗」創辦人羅盛彥、陳乃韻專收別人不要的垃圾，透過設計把廢物變黃金，因此選後用不到的競選帆布，就成為這對夫妻眼中的寶貝。

陳乃韻說，3年多前台北市長一選完，她就到柯文哲競選總部索取即被將丟棄的廣告帆布，帶回家後，把大大張的廣告，裁成小小塊的布，做成一個個收納袋。

羅盛彥則把傳統市場裡常見的水果紙箱當素材，做成一本本筆記簿。兩個30多歲的年輕夫妻，不定時穿梭在傳統市場、回收廠等地的垃圾堆，翻找菜商不要的紙箱，一張張裁剪做成筆記本。

羅盛彥、陳乃韻專門到市場收攤販不要的紙箱，回來加工做成商品。記者陳靖宜／請 陳靖...
羅盛彥、陳乃韻專門到市場收攤販不要的紙箱，回來加工做成商品。記者陳靖宜／請 陳靖宜
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除了廢棄紙箱，羅盛彥、陳乃韻也將過期的日曆做成筆記本。圖／CULTU-RE提供 ...
除了廢棄紙箱，羅盛彥、陳乃韻也將過期的日曆做成筆記本。圖／CULTU-RE提供 陳靖宜
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不要的衣服只要花五分鐘也能變成環保袋。 圖／CULTU-RE提供
不要的衣服只要花五分鐘也能變成環保袋。 圖／CULTU-RE提供
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所謂慢時尚

「慢一點再丟！」有別於強調快速、大量生產的商品文化，羅盛彥想透過思考，為每一樣將被丟棄的垃圾改造再出發，帶來更多「慢時尚」。

拿起夫妻兩人設計的回收紙筆記本，上面有市場上常見的水果紙箱圖案，褐色紙面上有簡單配色的水果圖案，一旁配上「白娘蘿蔔」、「品質保證、分級包裝」的字樣，滿滿都是台灣人的共同回憶。

每本筆記簿雖然外觀不同，但做工皆整齊劃一，讓人以為他們有固定合作的印刷廠、開版大量製作。陳乃韻笑說，這些「垃圾紙」材質不一、量又少，大部分印刷廠都怕機器被弄壞，沒有一間敢接他們的生意，因此每本筆記本都靠夫妻二人手工裁量、封裝。

記者實地走訪兩人位於汐止的工作室，30坪不到的小空間，是居家環境也是產品工廠。羅盛彥笑說，台北市租金太貴了，為了節省創業成本，兩人把工作、生活結合在一起，要應付每月破百件且持續成長的筆記本訂單，常常睡醒一睜開眼就要連續工作10多個小時。這間工作室生意最好時，一個月可賺進9萬多元。

元泰竹藝社二代接班人林家宏為響應環保，花了兩年時間找適合做成吸管的竹質，終於做成...
元泰竹藝社二代接班人林家宏為響應環保，花了兩年時間找適合做成吸管的竹質，終於做成環保竹吸管。圖／元泰竹藝社提供 陳靖宜
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吸管材料學

明年起政府將著手「限吸管」，不鏽鋼、玻璃製吸管將漸取而代之。早在「限管」前，傳統竹藝社二代接班人林家宏已著手打造「竹吸管」，有別於市場上常看到的不鏽鋼與玻璃吸管，林家宏花了兩年多時間找到適合當吸管的竹質，不止想推廣環保，也想重整家中逐漸沒落的傳統竹藝產業。

林家宏打造的竹吸管在網路募資平台《flying V》發起募資，不到3個月便吸引800多位民眾集資超過50萬，希望催生出環保的竹製吸管。

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