傳承活體肝臟移植技術 陳肇隆帶領團隊至越南

2018-03-13 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



為傳承活體肝臟移植技術，高雄長庚名譽院長陳肇隆帶領肝臟移植團隊至越南，參加肝臟移植學術研討會，左起為長庚肝臟移植團隊醫師林燦勳、鄭汝汾、陳肇隆、林志哲、楊志權。圖／陳肇隆提供 分享 facebook

為了傳承活體肝臟移植技術，高雄長庚名譽院長陳肇隆帶領肝移植團隊日前飛至越南，參加當地最大醫療集團Vinmec舉辦的肝移植學術研討會。近10年來，陳肇隆如同活體肝移植手術的傳教士，造訪各國，傳承經驗及技術。外傳新加坡、越南甚至大陸等醫院高薪挖腳，但陳肇隆指出，再高的薪水，也不會動心，不可能離開台灣。

日前大陸國台辦頒布31項對台優惠措施，鼓勵國人至大陸發展，陳肇隆說，高雄活體肝移植團隊根留台灣，但很樂意至國外分享經驗，因為人必須懂得感恩回饋，他當初至美國學習外科技術，累積眾多經驗後有所成就，當然應該回饋國際社會，培訓醫師，播下種子，就能拯救更多病患。

「醫療是救人的學問，不應藏私。」陳肇隆進入越南Vinmec企業集團醫療體系總部會議室時，突然發現他奉為人生最高準則的一段箴言，居然印在牆面上，此時，執行長Le Thuy Anh女士看著他露出會心微笑。

陳肇隆與團隊成員曽在日本、菲律賓、新加坡以及中國大陸北京大學第一醫院、北京協和醫院、北京大學第三醫院、北京清華長庚醫院、上海交通大學仁濟醫院等示範活體肝移植手術，並在瑞士、瓜地馬拉、多明尼加、巴拉圭等國指導，這次是第二次率團至越南。

陳肇隆指出，該醫療集團創辦人為越南首富潘日旺，2012年建立非營利醫療體系，展現驚人的企圖心，迄今設立六家醫院，成立幹細胞及基因研究所、癌症中心等，今年開辦醫學大學，預定明年招生。

Vinmec集團經評估後，決議以肝移植做為指標醫療特色，希望透過肝移植當火車頭醫學戰略，提升醫療水準與發展。為求國際化，一兩年前，聘請韓國肝移植八人團隊、法國麻醉醫師、菲律賓護理長等優秀人才進駐，一年之內完成16例肝臟移植。

現任執行長Le Thuy Anh女士去年11月來台灣參訪，對於髙雄長庚醫院的人文與環境建設、肝移植的精湛醫術與團隊默契極為讚佩。集團最後選訂髙雄長庚醫院做為發展範本，聘請陳肇隆教授擔任最髙指導顧問，希望打造中南半島的肝臟移植與肝癌治療中心。

為此，陳肇隆帶領長庚團隊鄭汝汾、林志哲、林燦勳及楊志權等五人，三月初前往越南河內，參加肝臟移植學術研討會，並發表學術論文等。陳肇隆說，深刻感受到越南企業與醫療體系主管及醫師、醫護人員的企圖心。