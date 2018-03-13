漁工人權成黃牌解除議題 農委會：都改善了

2018-03-13 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



除了非法捕魚之外，漁工人權也成為我國是否可以解除黃牌的關鍵。近日仍有人權團體披露漁工人權被漠視的問題。農委會指出，相關法規都已經修正，讓漁工更有人權，民團所提都是過去式，更批評，民團選在歐盟來的時候講，真的很不好。

農委會副主委黃金城表示，這兩年來做了所有法規改善，讓漁工可以更有人權。他說，像是薪資部分提高到每個450美金，若意外死亡有100萬元以上的理賠金額，若漁工生病，船東也允許在當地最近國家接受醫療。除此之外，為了不讓仲介剝削，也允許直接把薪資直接匯入漁工帳戶。雖然薪資每個月只有台幣1萬5千多元，但黃金城說，對比香港等各國都是高的。

英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation，以下簡稱EJF）訪問超過近、遠洋30位漁工，拍攝成調查紀錄片，近日揭露台灣漁業人權剝削及威脅海洋生態等問題。

黃金城反駁說，他們所提都是以前的狀況，現在都已經改善過來，他還批評，這些團體趁歐盟來台灣之際，再把這個議題扯上檯面，實在不是很好。黃金城說，台灣的遠洋漁船在全世界具有大規模，每年為我國帶來4、5百億元的產值，對台灣來講是很重要的產業。

至於法規改善，漁工是否有真的受益？黃金城說，我國現在漁船觀察員、檢查員都要設置達到5%以上，針對不同國家的漁工，也有口頭調查對於雇主是否有何不滿、什麼問題等等，「這些我們都已經改善」。