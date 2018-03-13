森鐵新車採購問題大 台鐵局：不排除解約

2018-03-13 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



阿里山小火車因4度出軌停駛，但在車庫園區試行又出狀況。圖／民眾提供 分享 facebook

今年7月阿里山森林鐵路將由台鐵局交接林務局，不過原本去年底就應全數交車、驗收完畢的十輛新車採購案，因首開特殊規格採「自導式轉向架」，今年1月18日原型車試車時卻出軌，引發安全疑慮、難以驗收交車，恐怕將成為交接最大燙手山芋。台鐵局長鹿潔身強調「不排除解約」；林務局長林華慶則表示「尊重台鐵決定」。

阿里山森林鐵路多數車輛超過30年，台鐵局2015年宣布採購10輛新車，由於森鐵以「之」字型方式行駛，台鐵局開出特殊規格採用「自導式轉向架」，可隨軌道轉彎曲線自動修正轉向架車軸行駛角度。

不過，自導式轉向架雖普遍使用於捷運或彎道多的鐵道路線，但全世界762mm窄軌軌距鐵道沒有使用自導式轉向架規格，該車輛及轉向架為台灣廠商委託大陸下包商製作及組裝，根據合約，去年底12月底需全數交車、驗收完畢，但因未完成，森鐵處向台鐵局核備展延3個月。

台鐵局森鐵處表示，採購案原希望「自導式轉向架」可讓過彎道更平穩安全，未料1月18日將新車與現有車廂混合編組試車，結果置放於第三車的新車因過度搖晃出軌，「很顯然是車廂問題」，已請廠商依照合約精神改善至「行車安全無虞」

鹿潔身表示，已交代森鐵處持續驗收並請廠商改善，該事故主因究竟是轉向架或路線問題，或是兩者都有仍要確認，若遲未改善，即使交接台鐵局也仍會負責到底，但最壞情況「不排除解約」，並交由林務局重新招標，但恐怕就會延遲交車。

林華慶回應，去年底就森鐵未來回歸林務局拜訪鹿潔身時，即曾提及此案，樂見台鐵局願意負責到底，但若屆時台鐵決定解約，林務局會立即重新招標。