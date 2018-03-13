媒體海外採訪免七休一？ 工會：國外都派兩組人馬

2018-03-13 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞資協商會議」，台北市產業總工會與全國傳播媒體產業工會反對納入免七休一中。圖／台北市產業總工會提供 分享 facebook

勞基法新制上路，各產業若要爭取免七休一得先經目的事業主管機關同意，NCC今找來廣電媒體招開七休一放寬會議，台北市產業總工會、全國媒體產業工會抗議，元首出訪、國際賽事採訪轉播、國外外景節目等，國外媒體都至少派兩組以上記者採訪並給予輪休，沒有理由要台灣媒體人用一組（一人）撐到底。

勞基法新制本月上路，勞動部廢止勞基法舊制的七休一例外函釋，像原本適用的交通運輸業、媒體業，未被納入新法中的例外，本月起必須遵守七休一。媒體業持續爭取「總統出訪」、「國際重要賽事採訪或轉播」、「重要年節、連續假期、週六日適逢重大災難」、「重大意外災害」、「自製節目國外拍攝」、「農曆春節前完成存檔錄製」，6大工作狀況免七休一。

NCC今找來廣電媒體勞資雙方座談，壹電視工會理事長鄭一平表示，早在兩年前，他們就曾向時任行政院長林全反映，若要媒體出國採訪免七休一，應該有配套措施，例如事後如何補假、差旅費是否增加等，勞基法再次修法後，再次討論媒體免七休一，「資方仍然沒有任何配套，只想打破樓地板，壓榨勞工」。

鄭一平表示，資方所提出6大工作狀況，工會早已多次反駁，總統出訪一年頂多兩次、奧運採訪4年1次，若因此就將媒體出國採訪納入免七休一，有違比例原則；而且資方也可以派兩組人力出國採訪，以便勞工輪流休息，資方爭取免七休一主要原因是「人力不足」，資方不想補充人力，只要法律開後門。

鄭一平補充，出國採訪所承受工作強度、壓力比平日還重，沒有要求七休二就算了，竟然還要免七休一，有違預防過勞原則。

台北市產業總工會也說，所謂新聞，本來就是突發事件，各廣電媒體業主，本來就應該配置合理人力、設備，以因應新聞事件隨時發生的可能，而非平時總是使用最低配置，事發時再讓從業人員禁休或遠程調派。

據轉述，NCC認為，媒體可免七休一的工作狀況僅有出國採訪，「否決」農曆春節預先完成存檔錄製工作樣態。NCC承諾，廣電媒體免七休一，將在大原則下，做最限縮解釋，例如唯有隨總統出訪的記者、攝影大哥才可免七休一。