暖暖包實驗遊唱響應伊甸 辦音樂會支持老人服務

2018-03-13 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



「攜手合唱為長照」音樂會免費入場，邀請民眾踴躍索票。圖／伊甸基金會提供 分享 facebook

台灣老化速度直逼全球第一，據估計，在2025年，每5個人之中就有1個老人，面對照顧需求日漸龐大的社會，需要集結各界力量，共同為長輩打造溫暖安心的晚年生活。為此，「暖暖包實驗遊唱」將與伊甸基金會合作舉辦「攜手合唱為長照」音樂會，邀請民眾踴躍索票，在樂聲中感受溫暖與希望。

伊甸全台有29個長輩服務據點，其中八德日間關懷站提供關懷訪視、電話問安、生活諮詢、共餐服務、健康促進等，並定期舉辦卡拉OK、手工藝課程、原民舞蹈教學等趣味活動，讓在地長輩獲得情感與資訊交流，豐富老人的生活，也能預防失能，擁有開心的老後生活。

暖暖包實驗遊唱表示，去年起成為伊甸公益募款的好夥伴，就如團名「暖暖包」總是在人們最需要的時候散發溫暖與希望。暖暖包不僅以募款行動實際支持，在年初時前往伊甸位於台東縣長濱鄉，拜訪首間以閒置校舍轉型的日照中心，爾後也特別在農曆年前到伊甸北投日照中心獻唱，相信音樂能帶給長輩歡樂與陪伴，以一己之長為老人照顧服務奉獻心力。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示，募款的形式千千百百種，但相同的是，每個人心中的那一份愛。從居家、社區及家庭托顧等服務開始，近年來更是將服務觸角延伸至輔具站、沐浴車、無障礙住宅等；另外，服務也不只限於都會區，也涵蓋到偏鄉地區的失智、失能長輩，針對不同需求，提供適切的陪伴與服務。