清明連假出國 醫院籲接種新型肺炎疫苗加強保護力

2018-03-13 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園壢新醫院家庭醫學科黃資堯醫師表示，肺炎疫苗需經醫師處方。固／壢新醫院提供 分享 facebook

近期氣溫變化大，清明節5天連假，有不少人規劃出國旅遊，國內外整體流感疫情雖逐漸趨緩，但仍處高峰期，人際交流頻繁，易造成病毒傳播。壢新醫院醫師指出，流感併發肺炎重症是流感致命主因，建議除接種流感疫苗，可額外接種肺炎鏈球菌結合型疫苗，加強保護力，降低感染風險。

肺炎鏈球菌長期潛伏鼻腔中，人人都有罹患肺炎的風險，千萬別輕忽。根據桃園衛生局數據，桃園每天就有超過2名患者死於肺炎。疾管署推測除人口結構老化，霸王級寒流以及嚴重的流感疫情，也是原因之一。

桃園市去年底肺炎預防政策再度升級，提供年滿65歲市民，可免費接種新型肺炎鏈球菌結合型疫苗，提供民眾更好的疫苗保護力。今年清明節連假長達5天，不少民眾規劃好國內外旅遊計畫，不過疾管署資料顯示，近期北半球溫帶地區，流感整體活動度維持在高水平，且流行病毒型別仍然多樣。

壢新醫院院長黃忠智建議，民眾出國前應先備妥個人藥品並接種相關疫苗，疫苗施打後需一至二星期時間產生抗體，台商、經常出國的商務及旅遊人士應提前接種疫苗，以免壞了出遊遊興。

黃忠智表示，民眾可到醫院或分級醫療基層診所，接種肺炎鏈球菌疫苗，壢新醫院在桃園國際機場第一、二航廈皆有醫療中心，除提供24小時緊急醫療服務外，也提供疫苗接種與旅遊醫學諮詢等服務。

陳聲平、謝國洲醫師呼籲，慢性病患者、65歲以上成人，曾罹肺炎者等肺炎感染高危險族群，可依照台灣家庭醫學醫學會建議，年年接種流感疫苗、以及接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗，來加強保護力。

桃園市壢新醫院家庭醫學科醫師陳聲平（左）、胸腔內科醫師謝國洲（右），建議民眾可施打疫苗預防肺炎。圖／壢新醫院提供 分享 facebook