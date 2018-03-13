塵燃女孩浴火重生 把握當下出書圓夢

2018-03-13 19:56 中央社 台北13日電



八仙塵爆受害者陳寧13日舉辦「15度的勇敢－塵燃女孩的900天告白」新書上市媒體見面會，分享受傷後的復健歷程，曾是空姐的她，學會了「連同傷疤一起愛」。 中央社 分享 facebook

八仙塵燃事件傷者陳寧，寫下「15度的勇─塵燃女孩的900天告白」，鼓勵大家不要害怕生命無常，而要把握現在、享受當下。

今年26歲的陳寧曾是一名空服員，2015年八仙塵燃事件讓她「不得不勇敢」，今天在新書記者會分享兩年半來對抗傷疤的心路歷程，她除了身穿壓力衣，裡頭還多加一層矽膠片，為了更快撫平肥厚突起的傷疤。

陳寧表示，一開始覺得自己和身體是分開的，如今學會「愛自己的傷疤」，因為美的定義很廣泛，可以是漂亮的頭髮、好看的穿搭。

陳寧的母親芶遇芬在一旁說，時間是最好的解藥。陳寧治療初期，情緒起伏不定，家裡氣氛十分敏感，其實家人都很心疼她。但芶遇芬沒想到女兒心理素質那麼高，不曉得她開始寫作。

陳寧笑著說，書寫過程中要回憶受傷畫面，一開始情緒很洶湧，但後來越寫越正面，「出書其實是人生願望清單裡難度最高的！」

陳寧現在勤做瑜伽、積極投入職場工作，也上課去了解行銷學，她深覺這樣更快復原，生活品質也變高。她說，每個患者身心靈復原的節奏都不一樣，家人、專業團隊和社會資源有助於更快走出低潮。

有一次陳寧和其他傷友外出用餐，身穿壓力衣而被誤以為是西洋劍社。她表示，面對外界其實不需太防備和武裝，有時候別人只是好奇而已。

陳寧並說，15度是一點點的意思，由於受傷後身心靈開始扭曲，因傷疤造成肢體萎縮，所以常要撐開身體多一點，行銷裡的「15度美女經濟」，指網紅或網路美女擅長打扮，比一般人多漂亮一點點，但她們代言的商品都有不錯的效果。

她說，心理上她坦承自己雖寫完故事看似畫下了句點，但對未來仍抱有憂慮，所以期許脫下壓力衣後會更加勇敢。

心酸的復原過程和勇敢進取的態度讓陳寧繼續追求人生夢想。她認為，心理跟身體恢復後，才算真正走過去，才能把這件事遠遠拋在後頭。

八仙塵爆受害者陳寧13日舉辦「15度的勇敢－塵燃女孩的900天告白」新書上市媒體見面會，分享自身經歷與受傷後的復健歷程。 中央社 分享 facebook