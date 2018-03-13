台灣名列首發！Sony XZ2限量預購3月15日開跑

2018-03-13 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Sony Mobile於2018 MWC世界行動通訊大會發表的最新全方位娛樂旗艦手機Sony Xperia XZ2，即將於3月15日開放限量預購，加贈2,000元指定配件購物金，預計本周末正式到貨，台灣也名列為全球首波上市國家之一；5大電信資費方案也已出爐，3月21日起正式於電信門市開賣。

Sony Xperia XZ2以全球首款4K HDR錄影、智慧震動回饋、FHD超級慢動作等功能，榮獲PhoneArena頒發的MWC 2018年度最佳智慧手機。Sony Xperia XZ2的Motion Eye相機更再進化，除了既有的預拍、自動追焦連拍、快啟快拍等功能之外，4K HDR錄影功能採用HEVC 10bit錄影格式，同時支援BT.2020色域標準，在背光或光線複雜的環境下也能高度還原細節色彩，更能完美還原拍攝內容分享或上傳於相容HDR的電視、YouTube欣賞，也可拍攝FullHD高畫質960fps超級慢動作影片。

另外，Sony Xperia XZ2還加入透過自拍相機即可完成的「3D自拍掃描」，完成3D物件或頭像自拍後，可直接結合facebook塗鴉牆與好友分享或做為大頭貼。

Sony Xperia XZ2配備5.7吋18：9 FHD＋ HDR螢幕、Qualcomm Snapdragon 845八核心處理器、3,180mAh大容量電池，支援Qi無線充電，台灣推出的版本為6GB RAM、64GB內建儲存空間、雙SIM卡4G＋4G版，單機價24,990元，共有澄澈黑、清透銀、深湖綠、紫漾粉等4色。

3月15日中午12點至3月20日中午12點於Sony活動官網開放Sony Xperia XZ2限量預購，數量有限額滿為止；於專賣店購買Xperia XZ2並完成登錄，獨家送客製化「挑戰娛樂極限」琺瑯杯；Sony Mobile行動通訊專賣店另有舊機換新機加碼優惠，指定機型舊機回收最高可達9,800元。

Sony Store網路商店則將於3月15日中午12點至3月20日推出Sony影音娛樂同捆包，包括內含Sony Xperia XZ2、55型4K高畫質電視KD-55X9300E、無線降噪耳機WH-1000XM2、 PS4 Pro的最強娛樂同捆包，包括內含Sony Xperia XZ2、55型4K高畫質電視KD-55X9300E的最強4K HDR同捆包，內含Sony Xperia XZ2及無線降噪耳機的最強音質同捆包等。

3月17、18日Sony Mobile將於板橋大遠百舉辦戶外體驗活動，現場預購Sony Xperia XZ2並全額付費，前200名消費者除了預購禮Sony Mobile指定配件購物金2,000元之外，加碼再送2,000元Sony Mobile指定配件購物金。

在各家電信資費及優惠方面，Sony Xperia XZ2搭配中華電信大4G方案，月付1,399元、綁約30個月，手機專案價10,990元，老客戶續約購機最高再折1,000元、行動VIP購機最高折5,000元，搭配指定資費獨家再送FOX＋首年免月租及精彩Hami包多選一前6個月免月租；搭配遠傳4.5G超極速方案，月付1,399元手機專案價10,990元，白金會員續約指定方案可享手機折價2,000～3,000元；搭配台灣大哥大4G指定專案，月付1,399元、綁約30個月，手機專案價10,990元，攜碼、續約用戶再享連續3個月每月送最高999元國內通話金及6個月myVideo免費看，5年以上老客戶續約再送Sony SBH56藍牙耳機；亞太電信月付999元、手機專案價13,990元，月付1,299元、手機專案價10,990元，不分網內外或市話最高每通前10分鐘免費講；台灣之星月付1,399元，綁約24個月手機專案價為12,990元、綁約30個月手機專案價為10,990元，每月月租費加100元搭配申辦4G勁速2元系列資費方案，除了網外與市話費率降為每分鐘2元之外，還可享手機專案價再折1,000元。

Sony Xperia XZ2是全球首款搭載4K HDR錄影功能的娛樂旗艦智慧手機。圖／Sony Mobile提供 分享 facebook

Sony Xperia XZ2配備5.7吋18：9 FHD＋ HDR螢幕。記者陳立儀／攝影 分享 facebook