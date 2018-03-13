親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

廢除中正紀念堂，是轉型正義還是加深對立？

兩會翻同業白眼的女記者 傳被召回＋吊銷記者證

台灣名列首發！Sony XZ2限量預購3月15日開跑

2018-03-13 18:36聯合報 記者陳立儀╱即時報導

Sony Mobile於2018 MWC世界行動通訊大會發表的最新全方位娛樂旗艦手機Sony Xperia XZ2，即將於3月15日開放限量預購，加贈2,000元指定配件購物金，預計本周末正式到貨，台灣也名列為全球首波上市國家之一；5大電信資費方案也已出爐，3月21日起正式於電信門市開賣。

Sony Xperia XZ2以全球首款4K HDR錄影、智慧震動回饋、FHD超級慢動作等功能，榮獲PhoneArena頒發的MWC 2018年度最佳智慧手機。Sony Xperia XZ2的Motion Eye相機更再進化，除了既有的預拍、自動追焦連拍、快啟快拍等功能之外，4K HDR錄影功能採用HEVC 10bit錄影格式，同時支援BT.2020色域標準，在背光或光線複雜的環境下也能高度還原細節色彩，更能完美還原拍攝內容分享或上傳於相容HDR的電視、YouTube欣賞，也可拍攝FullHD高畫質960fps超級慢動作影片。

另外，Sony Xperia XZ2還加入透過自拍相機即可完成的「3D自拍掃描」，完成3D物件或頭像自拍後，可直接結合facebook塗鴉牆與好友分享或做為大頭貼。

Sony Xperia XZ2配備5.7吋18：9 FHD＋ HDR螢幕、Qualcomm Snapdragon 845八核心處理器、3,180mAh大容量電池，支援Qi無線充電，台灣推出的版本為6GB RAM、64GB內建儲存空間、雙SIM卡4G＋4G版，單機價24,990元，共有澄澈黑、清透銀、深湖綠、紫漾粉等4色。

3月15日中午12點至3月20日中午12點於Sony活動官網開放Sony Xperia XZ2限量預購，數量有限額滿為止；於專賣店購買Xperia XZ2並完成登錄，獨家送客製化「挑戰娛樂極限」琺瑯杯；Sony Mobile行動通訊專賣店另有舊機換新機加碼優惠，指定機型舊機回收最高可達9,800元。

Sony Store網路商店則將於3月15日中午12點至3月20日推出Sony影音娛樂同捆包，包括內含Sony Xperia XZ2、55型4K高畫質電視KD-55X9300E、無線降噪耳機WH-1000XM2、 PS4 Pro的最強娛樂同捆包，包括內含Sony Xperia XZ2、55型4K高畫質電視KD-55X9300E的最強4K HDR同捆包，內含Sony Xperia XZ2及無線降噪耳機的最強音質同捆包等。

3月17、18日Sony Mobile將於板橋大遠百舉辦戶外體驗活動，現場預購Sony Xperia XZ2並全額付費，前200名消費者除了預購禮Sony Mobile指定配件購物金2,000元之外，加碼再送2,000元Sony Mobile指定配件購物金。

在各家電信資費及優惠方面，Sony Xperia XZ2搭配中華電信大4G方案，月付1,399元、綁約30個月，手機專案價10,990元，老客戶續約購機最高再折1,000元、行動VIP購機最高折5,000元，搭配指定資費獨家再送FOX＋首年免月租及精彩Hami包多選一前6個月免月租；搭配遠傳4.5G超極速方案，月付1,399元手機專案價10,990元，白金會員續約指定方案可享手機折價2,000～3,000元；搭配台灣大哥大4G指定專案，月付1,399元、綁約30個月，手機專案價10,990元，攜碼、續約用戶再享連續3個月每月送最高999元國內通話金及6個月myVideo免費看，5年以上老客戶續約再送Sony SBH56藍牙耳機；亞太電信月付999元、手機專案價13,990元，月付1,299元、手機專案價10,990元，不分網內外或市話最高每通前10分鐘免費講；台灣之星月付1,399元，綁約24個月手機專案價為12,990元、綁約30個月手機專案價為10,990元，每月月租費加100元搭配申辦4G勁速2元系列資費方案，除了網外與市話費率降為每分鐘2元之外，還可享手機專案價再折1,000元。

Sony Xperia XZ2是全球首款搭載4K HDR錄影功能的娛樂旗艦智慧手...
Sony Xperia XZ2是全球首款搭載4K HDR錄影功能的娛樂旗艦智慧手機。圖／Sony Mobile提供
分享

Sony Xperia XZ2配備5.7吋18：9 FHD＋ HDR螢幕。記者陳...
Sony Xperia XZ2配備5.7吋18：9 FHD＋ HDR螢幕。記者陳立儀／攝影
分享

最新全方位娛樂旗艦手機Sony Xperia XZ2即將於3月15日開放限量預購...
最新全方位娛樂旗艦手機Sony Xperia XZ2即將於3月15日開放限量預購。圖／Sony Mobile提供
分享

自拍無線充電

相關新聞

Xperia XZ2在台售價24990元 將與So-net遊戲攜手合作

2018-03-13 14:25

專賣加密黑莓機給毒梟的CEO被FBI逮捕 原因是他「自爆」了

2018-03-13 14:13

Sony Xperia XZ2亮相

2018-03-13 14:31

2018智慧機市場 日韓陸各領風騷

2018-03-13 14:31

推出至少6款手機、啟用100家以上直營店 小米預期印度市場營收規模將達20億美元

2018-03-13 09:03

iPhone傳兼具AR和臉部辨識 廠商露玄機

2018-03-12 10:42

非蘋旗艦機大戰續燒 宏達電華為就位

2018-03-12 10:28

交友App爆漏洞 用電話號碼就能駭入

2018-03-11 13:14

華碩ZenFone5、索尼XZ2新機 在台亮相

2018-03-11 01:12

聯想手機將回歸 鎖定競爭對手紅米Note 5

2018-03-10 07:38

三星「LadyS9」 網美打卡秘境

2018-03-09 21:56

張軒睿愛拍照 現身三星S9體驗活動玩翻天

2018-03-09 18:58

Nokia 9終於有消息！傳下半年發表還加入屏下指紋解鎖

2018-03-09 17:35

影／三星S9實測！一鏡雙光圈、超慢速攝影成焦點

2018-03-09 15:14

華為P20系列實機圖曝光 僅P20 Pro搭載三主鏡頭設計、導入「瀏海」

2018-03-09 11:21

導入「瀏海」全螢幕 OPPO R15確定推出星空紫、雪盈白與熱力紅三色

2018-03-09 11:20

全螢幕機勢不可擋 瀏海造型難成主流

2018-03-09 09:39

iPhone X在亞洲賣不好 但蘋果今年將靠新品翻身

2018-03-08 17:43

HTC旗艦機 陳柏諭：不走太高定價路線

2018-03-08 14:26

華為P20系列將包含Porsche Design版本 價格首度超過3萬元門檻

2018-03-08 12:11

iPhone傳取消瀏海設計 仍具臉部辨識功能

2018-03-08 12:10

擾人「瀏海」掰掰！蘋果iPhone X傳將移除矩形切口

2018-03-07 17:46

雷軍透露小米手機最快今年底前進入美國市場銷售

2018-03-06 19:37

HTC傳將在4月揭曉年度旗艦新機U12 首度導入雙主鏡頭模組

2018-03-06 11:21

不升級至iPhone X 原來有這三個原因

2018-03-06 08:51

三星S9預購熱 中華電、遠傳預購量迅速額滿

2018-03-05 16:10

S9中華電預購量衝第一 半小時額滿

2018-03-05 13:20

專利曝光三星螢幕可折疊手機Galaxy X長相 還有軟性螢幕智慧表？

2018-03-05 10:05

台灣燈會點燈 中華電讓你直播不斷線

2018-03-02 22:38

全台元宵燈會湧人潮 中華電信4G網速衝第一

2018-03-02 20:59

中華電信贊助台灣燈會主燈 全台燈會同步強化4G品質

2018-03-01 18:32

iPhone X雙鏡頭 獲選前10大最佳

2018-03-01 15:39

台灣之星 推三星S9、S9+預購尺寸小升大優惠

2018-03-01 11:37

5G走向誰主導？ 千禧世代力量大

2018-02-28 14:02

2023年 5G用戶將達10億戶規模

2018-02-28 14:02

吳永誠／太好用也是問題！ 即時通訊App面臨的挑戰

2018-02-27 23:32

諾基亞香蕉機重出江湖 支援4G上網

2018-02-27 21:08

為什麼iPhone螢幕愈來愈大？ 七個觀察重點

2018-02-27 19:05

蘋果傳今年推3新機 6.5吋螢幕歷來最大

2018-02-27 15:09
看更多

熱門文章

Surface Studio終於引進台灣市場 價格高達14萬3800元

2018-03-13 08:54

臉書變成最大拍賣賣場？ Marketplace功能在台上線

2018-03-12 22:10

定位入門價格帶的新款13.3吋MacBook Air 可能在WWDC 2018亮相

2018-03-13 08:43

認為可能構成國安風險 川普正式禁止博通收購Qualcomm

2018-03-13 14:27

推出至少6款手機、啟用100家以上直營店 小米預期印度市場營收規模將達20億美元

2018-03-13 09:03

Xperia XZ2在台售價24990元 將與So-net遊戲攜手合作

2018-03-13 14:25

微軟 Surface Studio 本周正式在台開賣

2018-03-13 10:09

專賣加密黑莓機給毒梟的CEO被FBI逮捕 原因是他「自爆」了

2018-03-13 14:13

噩耗！Instagram超洗版GIF貼紙因含種族歧視竟悄悄下架

2018-03-13 10:15

白宮施壓 商用無人機快遞服務最快今年內於美國境內推行

2018-03-13 08:57

Sony Xperia XZ2亮相

2018-03-13 14:31

Sony x 魔物獵人世界 推限量版耳機及藍牙喇叭

2018-03-13 12:43

Google可能準備將Android Wear名稱更改為Wear OS

2018-03-13 08:50

蘋果將併數位雜誌服務Texture 提振營收

2018-03-13 08:29

提昇內容品質、打擊假新聞 Google新聞實驗室將在台舉辦大型訓練活動

2018-03-13 09:01

網家AI語言學習用戶破150萬 深化台灣營運

2018-03-12 21:04

東森購物攜手聲寶 號召智慧家電夥伴

2018-03-13 15:07

2018智慧機市場 日韓陸各領風騷

2018-03-13 14:31

擴大辦公室數位白板應用市場 微軟著手打造第二代Surface Hub產品

2018-03-13 08:53

台灣名列首發！Sony XZ2限量預購3月15日開跑

2018-03-13 18:36

Sony Mobile：針對未來5G連網應用隨時作好準備

2018-03-13 18:17

5G掀戰 Sony台灣：東京奧運是最大展演場

2018-03-13 18:39

Sony旗艦XZ2登台 目標非蘋高階銷售機王

2018-03-13 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top