綠光劇團人間條件 17日台中戶外公演

2018-03-13 18:32 中央社 台中13日電



綠光劇團推出的「人間條件」舞台劇，17日晚間將在台中市圓滿戶外劇場登台，免費免票入場，市長林佳龍（右5）13日與導演吳念真（左5）邀請大家一起來看戲。 中央社 分享 facebook

綠光劇團推出的「人間條件」舞台劇，去年開始戶外公演，今年首場演出將於17日晚上在台中市圓滿戶外劇場登台，免費免票入場，市長林佳龍今天也邀請大家一起來看戲。

綠光劇團去年底啟動「人間條件」野台戲劇工程，首場在高雄衛武營都會公園演出，17日將到台中圓滿劇場登台，下午在市府舉辦記者會。林佳龍、台中市文化局長王志誠、立委黃國書、綠光劇團編劇兼導演吳念真、綠光劇團製作人李永豐、綠光劇團團長羅北安、綠光劇團演員唐美雲及陳竹昇等人都出席為活動宣傳。

林佳龍表示，「人間條件」新春一開始首場就在台中，感謝綠光劇團的選擇，相信戲劇能讓大家沉澱、對話生活經驗，而台中市的藝文活動質量並重，歡迎大家週六相揪來看戲；他也相當肯定導演吳念真期盼「人間條件」等戲劇能在戶外演出，讓所有人都能免費欣賞的理念。

「戲劇來自生活！」吳念真表示，在創作「人間條件」舞台劇本時，只希望讓更多沒走進過劇場的人走進劇場，從此喜歡劇場，接近劇場，也深信看戲的過程是令人懷念的氛圍，透過戲劇能加深人與人之間的連結。

李永豐表示，吳念真導的戲為人帶來生命的力量，他發現戲劇演出後，觀眾都能帶著溫暖回去，因此希望透過免費的演出，讓更多人欣賞戲劇外，也感受到溫暖、美好與真誠的力量。

黃國書稱讚「人間條件」透過劇場呈現台灣社會真實生活的喜怒哀樂，內容貼近民眾生活，從中關心周遭的家人、朋友、社會乃至於在這塊土地上發生的所有事情，感動許多人。除了肯定綠光劇團的努力，更樂見劇團在台中演出。