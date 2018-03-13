空氣品質差 台北霧茫茫

2018-03-13 17:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳正興 ╱即時報導



行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，西半部地區有25個測站空氣品質不佳，其中有3個測站包含觀音、麥寮、台西已達到對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒；今天雖是陽光露臉的好天氣，但是空氣品質差，讓台北市一片霧茫茫的景象，遠眺火車站周邊，僅能看出約略馬路與新光大樓的輪廓。

空氣品質差，讓台北火車站周邊一片霧茫茫景象。記者陳正興／攝影 分享 facebook