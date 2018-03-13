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腰痛以為職業病 原來是僵直性脊椎炎

2018-03-13 18:09中央社 台東縣13日電

示意圖，非本文所提當事者。台東吳姓男子飽受腰痛之苦，以為是職業病，努力復健；未料...
示意圖，非本文所提當事者。台東吳姓男子飽受腰痛之苦，以為是職業病，努力復健；未料情況惡化，痛不欲生，前往醫院求診，才發現是僵直性脊椎炎。圖／ingimage
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台東吳姓男子飽受腰痛之苦，以為是職業病，努力復健；未料情況惡化，痛不欲生，前往醫院求診，才發現是僵直性脊椎炎

台東馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師黃奕帆今天召開記者會，吳姓男病患陪同出席。吳男說，幾年來一直飽受腰痛之苦，後來甚至晚上睡覺都痛不成眠，以為是職業病，還努力做復健甚至去重訓，不但沒改善疼痛反而更加鉅。後來經醫師診斷是僵直性脊椎炎，但因脊椎已呈現融合現象。

去年操之過急復健不當，導致脊椎斷裂，幸好經骨科醫師的脊椎手術，並轉介過敏免疫風濕科以生物製劑治療，才得以重新站立起來，逐漸擺脫腰痛之苦。他說，生病過程曾一度痛不欲生，但終究在醫師及朋友的治療及陪伴下順利走過，鼓勵病友不要放棄。

黃奕帆表示，僵直性脊椎炎好發於年輕男性，因年輕男性運動量較大，常被誤判為運動傷害而延遲就醫。僵直性脊椎炎與其他運動傷害最大的不同點在於病患休息時下背疼痛的程度更明顯，造成睡眠時因疼痛而輾轉難眠或起床後無法下床行走。

黃奕帆說，僵直性脊椎炎可以簡單的分辨，就是「愈不動愈痛」，通常在早上睡起來特別痛；而一般的拉傷扭傷正好相反，愈動反而愈痛。所以若有長時間的關節疼痛，應儘早尋求專診醫師，提早做正確診斷。

長期脊椎發炎的結果，會導致頸部、胸部與腰部的活動能力下降，呈現僵直、駝背等狀態，呈現竹竿狀的脊椎。

黃奕帆表示，類風濕性關節炎及僵直性脊椎炎依盛行率推估，台東約有1500人。但目前因民眾對疾病不了解，所以僅有約5分之1的病人就診，仍有很多人誤以為是其他病症而未正確求診。

僵直性脊椎炎醫師復健

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