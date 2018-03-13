捐血標準放寬 有條件納男同志曾吸毒者

2018-03-13 18:07 中央社 台北13日電



睽違12年，捐血者條件擬有重大變革，過去被列為永遠不得捐血的男男性行為者以及曾經吸毒者，將分別放寬為5年無男男性行為、6個月未吸毒即可捐血，最快可望於6月公告上路。

衛生福利部食品藥物管理署昨天預告「捐血者健康標準」， 是該規定自95年公告實施以來首次修訂。

食藥署藥品組科長張連成告訴中央社記者，這次修正內容主要是跟進世界衛生組織（WHO）規定，並參考各國名詞用語、檢驗技術等方面進行文字調整，並修正暫緩捐血及永不得捐血者的條件。

根據現行規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象，但在新版捐血標準中，將分別放寬為5年內曾發生男性間性行為者應暫緩捐血，曾吸食毒品者則暫緩捐血6個月。

張連成指出，男男性行為方面，因近年愛滋病毒檢驗技術提升，檢驗空窗期已從21天縮短到11天，因此國際間早已放寬對於男男性行為者的捐血條件，包括英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國均規定，只要12個月內無男性間性行為即可捐血。

為求謹慎，食藥署決定先行解除永遠不可捐血禁令，初步放寬為「5年內有男男間性行為暫緩捐血」，未來觀察1、2年後再研擬進一步放寬至12個月。

張連成表示，過去之所以規定曾吸毒者不能捐血，主要是擔心共用針頭會有較高風險感染愛滋，但血液基金會認為世衛組織及日本都已放寬曾吸毒者的捐血規定，經討論才決定修改為「暫緩捐血6個月」。

血液基金會公關處長黎蕾受訪時指出，近年陸續接獲捐血人反應，強調已經戒毒多年卻無法捐血，基金會查閱國際間規定才發現世衛組織、日本確實早已放寬規定，因此才會提議修正。

張連成說，此修正草案已於昨天起展開60天預告期，蒐集各界意見，若無重大異議最快將於6月公告實施。