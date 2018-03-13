台灣空汙問題複雜 中研院與德國合作進行高空監測

2018-03-13 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



中研院與德國共同合作，高空監測台灣周邊空氣污染源。記者綦守鈺/攝影 分享 facebook 空汙是影響台灣地區民眾健康的關鍵之一，也是國內民眾關心的議題，中南部這一兩年受空污影響，中研院和德國布萊梅大學合作，今年3月初進駐台南機場，將在14日到4月5日期間，以高空研究飛機搭載精密機器，探測台灣鄰近海域空氣污染物，進行分析。

中研院環變中心主任王寶貫表示，這次是台灣首次參與國際大氣研究實驗，也是首次有大型化學研究飛行載具進駐台灣，進行大氣結構與化學分析，希望能了解台灣周邊的大氣結構與化學成分，藉此進行空汙研究。

王寶貫表示，台灣空汙嚴重，不僅有區域性汙染也有境外汙染源，情況相當複雜，不僅有北方帶來的汙染，還有南方帶來的污染，都會在春天帶來空汙，以往因無法取得高空資料，只能從地面觀察，現在跟德國布萊梅大學合作，盼能進一步了解途徑、種類。

中研院環境變遷中心副主任周崇光表示，這趟觀測將從台灣往北到西北太平洋地區，包括韓國、日本與台灣等地，從台南出發經過台中、高雄外海等地，以高解析大氣物理化學模式預報模式進行研究，盼能透過這次高空檢測，得到更多檢測資訊，再與政府商討如何解決空汙問題。