強震毀作品 彭雅美陶藝新作展重生

2018-03-13 18:06 中央社 花蓮縣13日電



陶藝工作者彭雅美（圖）日前公布她的作品入選西班牙國際陶藝競賽，作品原件還未寄出，卻因花蓮地震破碎了，她傷心之餘，決定再燒製一個，這件名為「生命初始」的陶藝品雖在地震崩壞，也能重生。 中央社 分享 facebook

陶藝工作者彭雅美的作品被0206強震震碎10多件，其中一件準備參加西班牙國際陶藝競賽的作品也碎成一片。傷心之餘，她決定再燒製一個，這件作品「生命初始」期許在花蓮重生。

彭雅美說，這次參加2018年西班牙「L’Alcora第38屆國際陶藝競賽」，日前公布她的作品「生命初始」入選，作品原件還未寄出，卻因地震破碎了。當下難過得流淚不止，但想到家鄉很多人受災比她更嚴重，轉念決定要讓作品重生，並要趕在15日前寄往西班牙參加決賽。

彭雅美除自己燒製陶藝品，也開班授課，最近她的學生─花崗國中八年級學生施智皓參加今年「全國生肖陶藝競賽」，一件「畢卡狗」作品抱回特優獎座，讓師生感到驚喜不已。

施智皓說，利用課餘間學習陶藝，把腦海中的想法透過手捏土具體化，每一次迎接燒出來作品都有滿滿的成就感。這次參賽因為一開始做不出滿意作品，師徒兩人說好放棄不參加了，沒想到心情輕鬆後靈感突來，以簡單的幾何圖形創作出「畢卡狗」，獲得全國特優，連自己都覺得好意外。

彭雅美近年來以最新創作的「蕨代風華」系列作品，屢屢在國內外各項陶藝大賽中脫穎而出，包括入選美國伊利諾州藝術協會、澳洲黃金海岸陶藝獎、台灣金陶獎、台灣國際陶藝雙年展、台灣陶藝獎創作獎等，去年4件作品曾在「總統府藝廊」參展。