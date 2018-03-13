網傳新病毒將殺死3億人 疾管署說是假的

2018-03-13 18:05 中央社 台北13日電



網傳「新澳洲流感」可能爆發，且會殺死3億人；疾管署今天澄清，這完全是錯誤資訊，澳洲至今沒出現網傳的新澳洲流感，民眾不用恐慌。

網路流傳，有國外的專家說，現在有一種「新澳洲流感」可能即將爆發，這是一種禽流感病毒的變異，若全球流行，將造成3億人死亡。專家甚至還說，勤洗手和打噴嚏摀住嘴，也不足應對新型病毒傳播。

疾管署副署長莊人祥下午在記者會受訪時表示，網傳「新澳洲流感」病毒是由禽流感病毒變異而成，是錯誤的，且至今澳洲並未出現網路上流傳的新澳洲流感，網傳訊息並不正確。

根據澳洲衛生部門資料顯示，目前澳洲沒有出現新型流感病毒流行疫情，但澳洲2017年流感季流感疫情較往年嚴重，主要流行病毒株為A/H3N2型。

莊人祥說，流感病毒主要是透過飛沫傳染，民眾仍應注意個人衛生習慣、呼吸道衛生及咳嗽禮節，如平時養成勤洗手、有呼吸道症狀須戴口罩、生病在家休養等，這些習慣若能平時養成，仍有助降低流感傳播。

對於可能由禽傳人的新型A型流感，除上述預防措施外，應遵守「5要6不」原則，且出國民眾於返國入境時如有發燒、咳嗽等類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。

莊人祥表示，台灣因2003年因應SARS疫情的防疫經驗，自2004年起就開始針對流感病毒變異造成全球大流行議題進行各項整備工作，且儲備有防疫物資及建置傳染病防治醫療網等措施，以因應新型流感流行，民眾不用恐慌。