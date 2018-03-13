心律不整險猝死 軍人靠去顫器救命

2018-03-13 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫師表示，心律不整是指心臟跳動過快、過慢或不規律，導致心臟打出來的血量不平均，不是過多就是過少，會讓人覺得頭暈目眩，甚至會使人短暫暈厥。 圖／Ingimage 分享 facebook

一名熱愛跑步的潘姓職業軍人自認身體健康，卻在某次慢跑訓練時，四肢發麻、頭昏目眩，就醫確診是「致心律不整之右心室心肌病變」，猝死率高。他依醫師建議，裝設植入式心臟去顫器，沒想到才剛裝完，某天搭捷運時發作，幸去顫器為他緊急電擊4次，讓他送醫後能撿回一命。

林口長庚醫院副院長溫明賢表示，心律不整是指心臟跳動過快、過慢或不規律，導致心臟打出來的血量不平均，不是過多就是過少，會讓人覺得頭暈目眩，甚至會使人短暫暈厥。因是先天性造成，無法預防，但有家族史者應提高警覺。

台北榮總心臟內科主治醫師趙子凡指出，特別是平時看似健康的人，運動時突然眼前發黑、昏厥，是一項重要警訊，必須進一步就醫檢查。

趙子凡說，心律不整的確診不難，只要健康檢查有做心電圖，若有變化就能判定。麻煩的是，心律不整平時沒有症狀，有症狀也不一定典型，且疾病病程太輕，心電圖也不一定會有變化，所以難以進行規模式篩檢，不易及早發現治療。

趙子凡表示，心律不整治療可選擇電燒，把異常處燒灼，可降低發生率。不過「致心律不整之右心室心肌病變」無法治癒，它是一種少見的先天性心臟變異，猝死率高，有些人一出現症狀時，很可能就猝死了。個案能及早發現，運氣算不錯。

趙子凡說，「致心律不整之右心室心肌病變」患者需想辦法與疾病共存，例如使用植入式心臟去顫器，它就像一副有自動化保全系統的傻瓜電擊器，因是裝在體內，可自動監測心律變化，一旦心律不整作怪，它就會隨時啟動電擊來救命。

趙子凡說，不少病人有裝置植入式心臟去顫器，他們自稱「鋼鐵人」，雖然一輩子與去顫器為伍，但是他們最重要的保命工具。去顫器電量有限，每8年需更換，尤其是心律不整發作時用電量最多，但「當然是備而不用最好。」