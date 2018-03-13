高市1個月大新生男嬰確診腸病毒重症 病情轉穩

2018-03-13 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局13日下午發布全市首例新生兒感染腸病毒併發重症，個案是家住仁武區的1個月大男嬰，2月26日出現發燒、抽搐等症狀住院診治，3月1日被醫院通報為疑似腸病毒併發重症，所幸7日病情轉穩，隔日康復出院，疾管署昨判定為腸病毒克沙奇B2型重症確診個案。 嬰幼兒對病毒的抵抗力較差，平日除應落實勤洗手，家人返家也應馬上洗臉、洗手、更衣，避免將外面病毒帶回家傳染給孩子。圖／本報資料照片 分享 facebook

衛生局調查，男嬰母親在月子中心住了一周後就返家，但男嬰發病一周前，母親和男嬰的哥哥曾有短暫發燒、咳嗽等感冒症狀，不排除感染源是家人由外返家時帶回病毒感染。

衛生局表示，現在雖然還未到達腸病毒流行期，但全台近期已有3名新生兒感染克沙奇B型併發重症，傳染途徑為經胎盤傳染、產道感染或產後感染，提醒準媽媽們產前14天起至分娩前後，如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應配戴口罩、勤洗手，並避免直接觸摸嬰兒，降低新生兒感染機會。

衛生局疾管處說，每年4月進入腸病毒流行期，因嬰幼兒免疫力較弱，更易遭到家人帶回病毒感染，尤其去年底起，有多起嬰幼兒感染腸病毒D68型重症，致命率雖不若71型高，但因病毒會侵犯神經系統，導致肢體癱瘓，預後須進行長期復健，對家庭照顧負擔大，呼籲家長外出返家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門，守護家中寶貝。