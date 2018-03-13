99.8%的人 這一種食物都吃不夠

我國近半數成年人米麵等全穀雜糧類攝取過量，澱粉類攝取過多，易造成肥胖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「飯桶」太多 易造成肥胖

國人營養攝取不均的現象，竟然包括「飯桶」太多。據國健署調查我國19至64歲成年人六大類營養素攝取狀況，近半數成年人米麵等全穀雜糧類攝取過量，男性吃過量的比率逾六成五，女性也有三成三過量，澱粉類攝取過多，營養失衡也易造成肥胖。

衛福部／提供 分享 facebook

6大食物中 乳品攝取最不足

國健署調查發現國人在六大食物中，以乳品攝取最為不足，高達99.8%每日平均喝不到1.5杯；堅果種子攝取不足達91%。蔬菜和水果攝取量不足都達86%。

國健署社區健康組組長林莉茹說，六大類食物提供不同營養素，每類都要吃到建議量才能均衡。一旦飲食不均衡，可能導致營養不良，吃太多則容易引發過重、肥胖、慢性病等健康問題。

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＊1份豆魚蛋肉類：約雞蛋1個、傳統豆腐3格、豬小里肌肉35公克、一般魚類35公克

＊1份蔬菜：約半碗(生菜約1碗)

＊1份水果：約切塊水果大半碗~1碗

＊1份乳品：240毫升

＊1份堅果種子：1湯匙量(約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒)。

1.蛋白質來源蛋比肉好：蛋白質來源：豆>魚>蛋>肉類。

2.全榖雜糧類不只米麵：紅豆、綠豆、皇帝豆仁、栗子、菱角等食物，也含有豐富澱粉。

3.乳品全脂、低脂、脫脂一樣好。

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蛋營養豐富 牛奶都一樣好

國健署表示，近年研究顯示，蛋的營養豐富，與血液中膽固醇濃度和罹患心血管疾病風險較不具關聯性。此外，近年許多研究發現，全脂與低脂乳品好處相同，建議每日攝取1.5-2杯乳品類，增進鈣質攝取，保持骨質健康。

蛋雖然有膽固醇，但也有豐富的卵磷脂，不吃反而會造成營養不均衡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

董氏基金會營養組主任許惠玉表示，過去外界把膽固醇汙名化，造成不少人因為蛋有很高的膽固醇而不敢吃。雞蛋沒有這麼罪大惡極，蛋雖然有膽固醇，但也有豐富的卵磷脂，不吃反而會造成營養不均衡。

牛奶每人每天可正常喝，不用再去強調低脂或脫脂。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

她說，牛奶每人每天頂多喝一兩杯，不用強調低脂或脫脂，若因此擔心飽和脂肪酸攝取太多，與其少喝牛奶，不如少吃加工的培根、奶油、香腸等。