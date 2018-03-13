親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

讓自己更有吸引力的8種方法！心理醫師：這樣生活會更快樂

2018-03-13 15:29聯合新聞網 文／遠見提供

圖／ingimage
圖／ingimage
分享
身為群體動物的我們，社交生活是許多人每天不可或缺的交流方式，如何與同事友善相處、和同儕維持密切合作的關係，考驗著許多圓滑的處事技巧，還有待人互動的應對進退，在這當中，也許你可以讓自己更受矚目、或在小細節間獲得尊重，好人緣其實就在慢慢萌生。

外媒便統整心理醫師研究的相關資訊，如果你想要改變自我的相處模式，也許生活的會更加快樂。

1、常保笑容

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

在發表於《認知與情感》期刊上的研究實驗中，瑞士的研究人員發現了笑容與吸引力之間的關係，而且笑容愈強，在群體中會愈受歡迎，這無關乎你原本的外觀美麗與否，而是只要面帶微笑接觸他人，整個人都會更有吸引力。

因為當你微笑時，即便持續的時間不長，面部的肌肉變化可以觸發腦部與快樂感受相關的神經物質釋放，這樣的感覺是可渲染的，讓身邊的人也意識到幸福氛圍。

2、穿紅色衣服

在一個實驗心理學雜誌的跨文化研究中，他們證實如果更要被異性注意，紅色是個很具吸引力的元素，這是透過比較與測驗下所得的結果。而在心理學上，紅色也有熱情、溫暖、浪漫的象徵意義。

3、培養幽默感

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

幽默感，是一個人受歡迎與否的重要特質，它能讓人與人之間的相處更逗趣、愉悅，也往往能在團體中扮演重要的開心果角色，也許這份特質通常是與生俱來，但它往往也能透過後天的訓練，讓自己變得更與眾不同。

如果你已經累積了大量的知識和經驗，但是你不懂得表達、溝通，那一切可能都是枉然，因此，我們應該學習成為一個會講故事的人。專家建議，「你不要把你心中的任何東西都放入談話中，而是有意地塑造出來，讓話題變得有趣；思考你的生活是一種『禮物』，你可以給別人，把故事放在最美的結構上。」

知道如何自發地講故事是一種幽默的技巧，但如果你對此感到緊張，請用自己的幾個個人軼事來挽救自己，從而激發一種平淡的互動，讓溝通更活潑。

有趣的是，可以說出一個好故事的男人，也被女性視為更有吸引力的對象，因為可以熟練講故事，有更容易影響、領導他人的能力。

4、使用香水

國際化妝品科學雜誌研究發現，在團體生活中，如果噴上一點香水，能夠讓自己更有自信，提升外在互動的熱絡。相對的，若其他人在與你攀談時聞到了身上散發的陣陣清香，對方也會更願意跟多聊上幾句。

5、願意傾聽他人

圖／Ingimage
圖／Ingimage
分享

仔細聽別人，試著用同情的方式來理解他們的動機和行為，這並不是每個人都能輕易辦到。但如果我們用足夠的想像力聆聽他們，以鼓勵代替責罵，其實不少的問題都能迎刃而解，你也能成為一個幽默又具吸引力的人。

6、願意親近孩子

2014年在法國一項研究人類行為的報告中，對孩子或嬰兒有善的行為，在別人眼中看來是別具吸引力，這通常傳達出父愛或母愛，也顯示出一個人的耐心。

7、願意對寵物負責任

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

在《實驗心理學》雜誌上，研究人員發表了一篇論文，研究發現願意花心思在寵物上的人，表示有能力並願意做出長期承諾，遛狗與愛貓的人，可以幫助你看起來看更輕鬆、平易近人，而且感到開心，甚至還更容易認識異性。

8、展現外向的熱絡

喜劇演員曾說，即興演奏藝術可以幫助提高日常生活中的溝通能力，即使你害羞，也不打算公開表演，即興演奏將會放鬆你，幫助你更快思考。此外，重新學習如何「玩耍」，讓自己在更多人面前出糗，可以是種啟發，幫助你在與其他人交往時變得更加融入。

因為，你所處的社交圈，會因為大家的個性相投而產生類似的氣氛，因此當跟一群搞笑、充滿開朗氣氛的朋友們在一起，你慢慢也會養成那種情調，聽聽他們說話的方式、表達的技巧，你會在無形之中更加具有吸引力。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

高市1個月大新生男嬰確診腸病毒重症 病情轉穩

2018-03-13 15:14

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

官方發票APP明年上路 領獎免出門

2018-03-13 16:32

心律不整險猝死 軍人靠去顫器救命

2018-03-13 16:26

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

注意！單周14人死於流感 疫情仍處流行期

2018-03-13 14:50

影／金雞母醫院 長庚榮登年度賺錢王

2018-03-13 14:49

105年醫院財報公布 林口長庚賺43億居冠

2018-03-13 14:31

最賺醫院前10名占4家 長庚：受惠台塑股利分配

2018-03-13 14:31

醫院金雞母 竟是美食街、停車場

2018-03-13 14:31

走回耕鋤 農業界人士：產銷調節會更困難

2018-03-13 14:22

農糧署：耕鋤後遺症多 鼓勵冷藏調節

2018-03-13 14:22

注意！ 台鐵清明連假車票 20日開訂

2018-03-13 14:22

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

「電腦嘛也撿蘆筍」 將軍蘆筍溫室種植全台第一

2018-03-13 14:07

明年起 統一發票可以網路24小時兌獎

2018-03-13 13:36

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

長庚：受惠台塑股利分配改善血汗 尊重主管機關指示

2018-03-13 12:51

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

107年新飲食指南 全脂乳品和低脂一樣健康

2018-03-13 11:48

最新每日飲食指南！吃蛋白質順序蛋優於肉

2018-03-13 11:45

物價漲叫溫和通膨？ 侯漢廷：責任推得一乾二凈

2018-03-13 11:39

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

打到牛頓的蘋果樹是真的？武陵農場有5株 口感偏酸

2018-03-13 11:10

台鐵訂票同時選位年底可望上線 108年車票可自印

2018-03-13 11:06

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

國泰航推官網獨享心動價 台北－東京線僅6,499元

2018-03-13 10:32

產銷調節事先沒做好 卻要全民埋單？

2018-03-13 10:29

官方走回耕鋤老路 陳保基：是對農業的凌遲與侮辱！

2018-03-13 10:25

頭頸部癌症化療後口乾嘴破 快找中醫協助

2018-03-13 09:58

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

出門戴口罩！中南部風速偏弱 多測站空氣品質不佳

2018-03-13 09:35

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41
看更多

熱門文章

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

外出注意！ 北部地區空品恐轉糟

2018-03-13 04:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top