讓自己更有吸引力的8種方法！心理醫師：這樣生活會更快樂

2018-03-13 15:29 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／ingimage 分享 facebook 身為群體動物的我們，社交生活是許多人每天不可或缺的交流方式，如何與同事友善相處、和同儕維持密切合作的關係，考驗著許多圓滑的處事技巧，還有待人互動的應對進退，在這當中，也許你可以讓自己更受矚目、或在小細節間獲得尊重，好人緣其實就在慢慢萌生。

外媒便統整心理醫師研究的相關資訊，如果你想要改變自我的相處模式，也許生活的會更加快樂。

1、常保笑容

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在發表於《認知與情感》期刊上的研究實驗中，瑞士的研究人員發現了笑容與吸引力之間的關係，而且笑容愈強，在群體中會愈受歡迎，這無關乎你原本的外觀美麗與否，而是只要面帶微笑接觸他人，整個人都會更有吸引力。

因為當你微笑時，即便持續的時間不長，面部的肌肉變化可以觸發腦部與快樂感受相關的神經物質釋放，這樣的感覺是可渲染的，讓身邊的人也意識到幸福氛圍。

2、穿紅色衣服

在一個實驗心理學雜誌的跨文化研究中，他們證實如果更要被異性注意，紅色是個很具吸引力的元素，這是透過比較與測驗下所得的結果。而在心理學上，紅色也有熱情、溫暖、浪漫的象徵意義。

3、培養幽默感

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幽默感，是一個人受歡迎與否的重要特質，它能讓人與人之間的相處更逗趣、愉悅，也往往能在團體中扮演重要的開心果角色，也許這份特質通常是與生俱來，但它往往也能透過後天的訓練，讓自己變得更與眾不同。

如果你已經累積了大量的知識和經驗，但是你不懂得表達、溝通，那一切可能都是枉然，因此，我們應該學習成為一個會講故事的人。專家建議，「你不要把你心中的任何東西都放入談話中，而是有意地塑造出來，讓話題變得有趣；思考你的生活是一種『禮物』，你可以給別人，把故事放在最美的結構上。」

知道如何自發地講故事是一種幽默的技巧，但如果你對此感到緊張，請用自己的幾個個人軼事來挽救自己，從而激發一種平淡的互動，讓溝通更活潑。

有趣的是，可以說出一個好故事的男人，也被女性視為更有吸引力的對象，因為可以熟練講故事，有更容易影響、領導他人的能力。

4、使用香水

國際化妝品科學雜誌研究發現，在團體生活中，如果噴上一點香水，能夠讓自己更有自信，提升外在互動的熱絡。相對的，若其他人在與你攀談時聞到了身上散發的陣陣清香，對方也會更願意跟多聊上幾句。

5、願意傾聽他人

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仔細聽別人，試著用同情的方式來理解他們的動機和行為，這並不是每個人都能輕易辦到。但如果我們用足夠的想像力聆聽他們，以鼓勵代替責罵，其實不少的問題都能迎刃而解，你也能成為一個幽默又具吸引力的人。

6、願意親近孩子

2014年在法國一項研究人類行為的報告中，對孩子或嬰兒有善的行為，在別人眼中看來是別具吸引力，這通常傳達出父愛或母愛，也顯示出一個人的耐心。

7、願意對寵物負責任

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在《實驗心理學》雜誌上，研究人員發表了一篇論文，研究發現願意花心思在寵物上的人，表示有能力並願意做出長期承諾，遛狗與愛貓的人，可以幫助你看起來看更輕鬆、平易近人，而且感到開心，甚至還更容易認識異性。

8、展現外向的熱絡

喜劇演員曾說，即興演奏藝術可以幫助提高日常生活中的溝通能力，即使你害羞，也不打算公開表演，即興演奏將會放鬆你，幫助你更快思考。此外，重新學習如何「玩耍」，讓自己在更多人面前出糗，可以是種啟發，幫助你在與其他人交往時變得更加融入。

因為，你所處的社交圈，會因為大家的個性相投而產生類似的氣氛，因此當跟一群搞笑、充滿開朗氣氛的朋友們在一起，你慢慢也會養成那種情調，聽聽他們說話的方式、表達的技巧，你會在無形之中更加具有吸引力。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）