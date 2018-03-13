注意！單周14人死於流感 疫情仍處流行期

2018-03-13 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



氣溫回暖，但衛福部疾管署表示，上周全台類流感就醫仍破10.2萬人次，累計88人死於流感。近日網路流傳，有專家警告全球將爆發「新澳洲流感」，即使勤洗手、打噴嚏摀住嘴，恐也無法預防。疾管署指出，當前澳洲流行H3N2疫情，並未出現新型流感病毒，預防流感仍需注意個人衛生，勤洗手戴口罩。 疾管署說明國內疫情概況。圖由左至右為，疾管署疫情中心副主任郭宏偉、副署長莊人祥、防疫醫師黃婉婷。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

疾管署副署長莊人祥表示，國內流感疫情就診人次逐漸下降，但上周仍逾10.2萬人次，疫情雖已脫離流行高峰，但仍在流行期，A型流感雖有增加趨勢，目前仍以B型流感為主。統計本流感季已累計610例重症、88人死亡；上周經審查新增50例重症，14人死亡。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，上周14名死亡個案年齡介於1至95歲。其中最小年齡居住北部的1歲女嬰，本身有免疫缺乏疾病和先天性心臟病，初期出現發燒、呼吸道症狀，住院後併發肺炎及細菌、病毒感染死亡，發病到死亡約1個月。

莊人祥表示，國內流感疫情雖脫離流行高峰，但國外加拿大、香港等仍在高峰期，近來網路流傳「新澳洲流感」的謠言非屬實，去年澳洲疫情雖較往年嚴重，但並未出現新型流感病毒，主要流行病毒株仍為A型H3N2。

疾管署強調，流感病毒主要透過飛沫傳染，注意個人衛生習慣、呼吸道衛生如勤洗手、有呼吸症狀戴口罩、生病在家休養等，養成預防習慣仍有助於降低流感傳播。