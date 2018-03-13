影／金雞母醫院 長庚榮登年度賺錢王

2018-03-13 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



台塑集團股票收益超驚人，健保署公布105年度台灣主要148家醫院財報，在前5名之中，就有3家醫院屬於長庚體系，其中林口長庚以43.58億元位居第一，第二名是高雄長庚的32.72億元，還有第五名基隆長庚12.33億元，健保署表示，長庚體系賺這麼多，主要是靠股利所得。

健保署組長李淳馥表示：「財報看起來很多是股利所得，就是非營收的股利所得，都有數十億的收入，是那個收入讓它看起來，整體營收的收入是正的，可是其實整個醫務收入最高的，就只有單純看醫務收入最高的，2016年看起來是，中國醫藥大學附設醫院。」

醫改會副執行長朱顯光則認為：「只能看到長庚的六大院區的總費用占率，看不到個別院區，那所以我們比較是希望說，趕快修醫療法，能夠設一個薪酬委員會，由員工、董事跟公益監察人去監督，讓醫院的盈餘一定要有一個血汗醫護的加薪條款，提撥一定的比率。」