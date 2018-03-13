薪資太低聘不起國際學者 政大募三千萬設菁英講座學者

2018-03-13 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近年屢屢傳出台灣優秀人才外流，而近日包括大陸也釋出多項惠台措施，外界認為恐對台灣有磁吸效應，為了延攬優秀人才，政治大學今天宣布已從校友募得3000萬的基金並設置「政大商學院校友菁英講座學者」，每年可提供2至3個名額，提供教師每月3至6萬元的學術研究補助費，希望藉此聘用來自國際頂尖大學畢業或任教的年輕學者。 政大校友今天捐贈政大3000萬元，設立「政大商學院校友菁英講座學者」。記者林良齊／攝影 分享 facebook

近日大陸祭出惠台措施，其中也積極針對台灣高教人才拉攏。政大今天從包括各系校友何麗梅、江炳桔、吳家瑩、林文正、徐進龍、葉隴西、劉恕偉與鄧傳馨等 8 位校友，聯合捐贈3千萬並設立講座學者。該講座學者計透過孳息每年提供2至3個名額、每個教師3至6萬元的學術研究補助費。

政大商學院院長蔡維奇表示，大家都同意卓越的師資團隊是校務營運重要的一環，有傑出的老師才能教出好的學生，但台灣高教危機之一就是教授薪資低於亞洲鄰近國家偏低，導致延攬國際優秀師資十分困難，這樣的講座能夠在未來5年、10年師資遞補時將是很大的助力。

政大校長周行一則說，目前台灣給出的薪資有時會對國際人才「很拍謝」，甚至有時對方詢問待遇時、回覆後對方就已讀不回，尤其商學是全球競爭，如果不能給人才適當尊重的話難以找到優秀的人才。也受到台灣出去留學的學者越來越少，未來將要接受不懂中文、外國人。

周行一也說，政大商學院是台灣最重要的商學院，要與新加坡大學、首爾大學、東京大學等校競爭，但現在的環境下不太可能會增加收入，包括學費不太可能調漲等。因此他要求募款時要跟校友講「你就是沒有錢」，請校友除了捐款外、也能提供如實習、聘任或是國際交流等協助。