農糧署：耕鋤後遺症多 鼓勵冷藏調節

2018-03-13 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



雲林縣政府啟動耕除，行政院長賴清德並指示由農委會買單，引起農業圈討論。 農民／提供 分享 facebook 農委會農糧署表示，這次耕鋤的蔬菜量不多，整體蔬菜價格很迅速回穩。雲林縣政府啟動耕鋤，中央也有義務協助，耕鋤確實會產生很多後遺症，比較好的方式還是使用冷藏調節，同樣能達到穩定菜價的效果。

農糧署副署長蘇茂祥表示，這次農曆年後菜價很迅速回穩，耕鋤數量沒有想像多。由於官方已經多年沒有啟動耕鋤，此例一開未來是否會沒完沒了，要再評估。這次菜價回穩主要是透過採收後的預冷，冷藏可以保存一周，再視狀況釋出，調節效果比較好。

蘇茂祥說，雲林縣政府緊急啟動耕鋤由農委會埋單，雲林尚未將計畫送來。耕鋤確實會產生很多後遺症，因此比較鼓勵使用冷藏調節，這次雲林耕鋤比較例外。

新港農會供銷部主任陳銘仁表示，專業的菜農發現短期葉菜類價格不如預期，會自行翻耕，這次西螺周邊，確實有農民因此自行耕鋤兩天，因為短期葉菜類田裡多留兩天，就失去商品價值，這是農民自我的調節行為。

對中央政府出錢補助雲林耕鋤，陳銘仁反問：「那麼嘉義、台南、高雄、屏東怎麼辦？農民提早自我耕鋤調節的，又該怎麼算？」

台灣農村經濟學會理事長楊明憲表示，每個批發市場休市會有多少量、該如何分散到批發市場，承銷商都知道，會提早做安排，這半年前就應該通報，應該有事前準備與統籌調度，但這次都沒有充分發揮功能。