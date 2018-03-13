走回耕鋤 農業界人士：產銷調節會更困難

2018-03-13 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



雲林縣政府啟動耕除，行政院長賴清德並指示由農委會買單，引起農業圈討論。 農民／提供 分享 facebook

年後蔬果產銷失衡引起軒然大波，日前行政院長賴清德到雲林，雲林啟動耕鋤，並要求農委會埋單。台灣從民國100年以後不曾由政府、官方啟動耕鋤給補助，這是八年來第一次。

農業界人士表示，官方帶頭耕鋤以後，未來農民將會肆無忌憚地耕種，要再進行各項產銷調節，就會越來越困難，因為賭贏了農民賺錢，賭輸了政府會埋單、全民付費，穩賺不賠。走回耕鋤老路，無法直接解決失衡的產銷問題，這是對農業的凌遲與侮辱。

根據農委會農糧署的資料顯示，台灣民國98年開始檢討耕鋤制度，民國100年以後，改利用各種促銷、團購、加工等方式調節，不再由官方主導耕鋤。

農委會前主委陳保基回憶，民國101年他擔任農委會主委時，當年因為氣候異常，某大宗作物單位面積產量暴增三成，即使這樣，他也沒啟動耕鋤；因為耕鋤本來就不對，農民已經播種、照顧，把已經可以收成的農作物毀掉，再以每公頃7.5萬元補償，拿全民納稅錢買單。

陳保基說，從民國100年至今，已經有八年沒做過耕鋤，因為這方法是對農業的凌遲與侮辱，對農業生產是極度的不尊重，沒有解決根本問題。

台灣農村經濟學會理事長楊明憲表示，農民若不改變超種的行為，就貿然啟動耕鋤，價格不好就賣給政府，這是「穩賺不賠」。這次整體調節機制沒有充分發揮，未來歷史會不斷重演，因為耕鋤對農民最有利，不必考慮調節，反正會得到補償，這對整體農業產銷發展、政府的資源運用都很不恰當，應該有更好方式。

農委會農糧署前署長李蒼郎表示，農作物耕鋤後全民埋單，有變相鼓勵種植的意思，農民自我調控的自助機制就會減低，無限制地耕種，未來政府進行各項產銷調節，會更加困難。

小檔案／耕鋤

是指將屆採收大宗蔬菜掩埋入土壤，充當有機肥，來減少蔬菜生產量，藉以平穩菜價。一般專業農民會以此方式進行自我產銷調節，減少損失。