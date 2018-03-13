醫院金雞母 竟是美食街、停車場

2018-03-13 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



台大醫院停車場一位難求，時時可見一長排的車子在等位子。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

醫院營利金雞母不是醫療本業，卻可能是美食街、停車場。健保署分析發現，105年度各大醫院非醫務收入方面，包括美食街、停車場等雜項，林口長庚排第一，一年就高達7.39億元；二到五名依次為高雄長庚3.6億元、中國附醫2.95億元、台大2.9億元、北榮1.18億元。

分析健保署105年各大醫院整體收支結餘財務報告，部分醫院努力耕耘醫療本業，但辛苦一整年後，醫療盈餘所得卻可能還不如美食街、停車場等業外收入，成為台灣醫界奇特現象。

以林口長庚為例，105年度醫務結餘金額僅4.57億元，但美食街、停車場等非醫務雜項收入卻高達7.39億元，等於所有醫療人員賺的錢，還不如美食廣場、停車場帶來的收益。

高雄長庚、台北榮總似乎也是如此，醫務結餘金額與美食街、停車場等雜項所賺的錢，竟然相去不遠，這也導致許多醫院反對醫療法修法，希望繼續將非醫療結餘獨立出來，不願意提撥一定比率業外收入，用來改善醫院環境。

醫改會副執行長朱顯光批評，健保署連續三年公布醫院財報，只是做半套，將資料貼在網路上，卻沒有分析各醫院賺錢的原因，民眾也無從瞭解醫院將盈餘用在哪些地方，做了哪些改善。

朱顯光說，如果健保署只是公布醫院財報排名，一般民眾只能看到排名變化，這是沒有意義的事。魔鬼就躲在細節中，如果醫療法修法能夠通過，未來醫院包括美食街等所有盈餘，均需提撥一定經費為醫護人員加薪、改善醫療環境，才能改善血汗醫護問題。