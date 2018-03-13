最賺醫院前10名占4家 長庚：受惠台塑股利分配

2018-03-13 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



對105年醫療院所整體收支結餘排行榜前十名，四家長庚體系醫院就占了四家，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成表示，這些都是受惠於台塑集團股票股利分配，只要當年度股利多，長庚體系所屬醫院非醫療結餘金額就會增加。

醫改會期盼立法院能在本會期通過醫療法修法，改善血汗醫療環境，蘇輝成低調回應說，尊重主管機關的指示，一旦通過修法，該怎麼做，就怎麼做，長庚不會有意見。

至於嘉義長庚成最虧錢醫院，蘇輝成解釋，該醫院屬區域醫院，但卻以醫學中心醫療品質為經營標準，健保給付差很多，為讓優秀醫師願意留在嘉義補貼薪資，造成人事成本增加。