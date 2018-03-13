105年醫院財報公布 林口長庚賺43億居冠

2018-03-13 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



林口長庚醫院外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台塑集團股票收益驚人，健保署公布105年度台灣主要148家醫院財報，獲利前十名就有四家醫院屬於長庚體系，林口長庚以43.58億元位居第一、高雄長庚32.72億元第二、基隆長庚12.33億元第五、桃園長庚10.67億元第七，合計近百億。

嘉義長庚 虧損5.6億最多

至於虧最多的醫院，則是長庚體系的嘉義長庚，雖也分配到台塑集團股利，還是虧損了5.6億元；其他依序為台南新樓醫院虧損1.06億元、敏盛醫院虧0.78億元、部立金門醫院虧0.48億元、怡仁醫院虧0.37億元。

醫改會副執行長朱顯光呼籲，立法院務必在本會期通過醫療法修法，讓不管是醫務或非醫務結餘，都須提撥一定比率用來改善醫護血汗現況。

105年度前10名醫院財報，林口長庚以43.58億元位居第一，其次為高雄長庚32.72億元、台大醫院25.26億元第三、中國醫藥大學附設醫院21.43億元第四；第五到10名依序為：基隆長庚12.33億元、北榮11.42億元、桃園長庚10.67億元、彰基8.81億元、義大醫院8.42億元、成大醫院7.99億。

至於非醫務結餘金額排名，林口長庚達39.01億元第一，高雄長庚29.12億元第二，三到六名為：基隆長庚15.41億元、台大10.96億元、北榮10.22億元、成大醫院9.45億元。

健保署組長李純馥分析，長庚體系主要餘盈得自台塑集團的股票股利分配，林口長庚光股利所得就有44.7億元、高雄長庚30.6億元、基隆長庚17.7億元。

醫療本業收入 中國附醫17億最高

若只算醫療本業收入，則是中國附醫最會賺錢，醫務結餘金額高達17.26億；台大排名第二年賺14.3億元；第三名為高醫附設醫院6.69億元；其餘依次為台北市聯醫6.19億元、北醫5.5億元、林口長庚4.57億元、義大醫院4.6億元。

朱顯光指出，目前醫療法規定，只有醫療結餘金額才須依免稅優惠措施，提撥醫療社福、醫療教育研究經費，他主張包括非醫療結餘部分，也應列入其中，提撥一定比率用於改善醫療人員薪資及工作環境。

朱顯光說，就怕有些醫院「偷呷步」，刻意將某些成本灌至醫療部分，以致醫療結餘金額變少了，這樣就可以省錢。從財報帳面來看，基隆長庚醫療部分是虧損的，但整體結餘卻賺了12.3億元，如果照現行規定，該院就不用提撥任何經費用來改善醫院整體環境。