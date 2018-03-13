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健保署公布醫院財報 醫改會質疑「做半套」

2018-03-13 13:01中央社 台北13日電

健保署今天公布105年最賺錢和最賠錢醫院名單，遭台灣醫療改革基金會質疑「做半套」，他指健保署應一併分析醫院人事費用、護病比，才能瞭解醫院是否將盈餘用於改善血汗醫護。

林口長庚醫院。圖／本報資料照片
林口長庚醫院。圖／本報資料照片
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衛生福利部中央健康保險署今天公布民國105年醫院財報，最賺錢醫院方面由林口長庚醫院居冠，整體收入多達新台幣43億元居冠，光是股息收入就占了大半；最賠錢醫院則是嘉義長庚醫院，虧損達5億多元。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光今天受訪時表示，健保署近年陸續公布醫院財報，但質疑僅「做半套」。他解釋，健保署只公布各大醫院賺了多少錢，卻沒分析醫院為何有這麼多盈餘，是否透過剝削血汗醫護得來，以及盈餘未來將用到哪裡去。

朱顯光認為，健保署在公布盈餘的同時，也應一併分析醫院的人事費用、護病比改善情形，才能知道醫院賺了錢究竟有沒有改善醫療品質，作為每年總額協商依據和醫界談判基礎。

醫院財報中，人事費用占率是各界最關心的議題，他強調，健保署發布的新聞稿中將102年和105年的人事費用進行比較，占比也從45%成長到47%，但若拿104年和105年相比，則僅增加不到1%，顯示醫院即便賺了錢，對血汗醫護改善仍非常有限。

同時，朱顯光也呼籲，政府應加速「醫療法」修法進度，要求醫院將停車場、美食街等所有盈餘都需提撥一定經費，符合加薪條款的需求，才能解決醫師及護理師等血汗問題。

至於長庚醫院為何賺最多也賠最多，長庚醫院行政中心副主任蘇輝成受訪時解釋，醫院盈餘主要來自創辦人王永慶捐贈的股息收入，「這已經是老話題了」，另因股票早期就已分配給林口、高雄、基隆長庚醫院，嘉義長庚醫院因缺乏股息收入支持，才會年年虧損。

他說，若單看長庚醫療本業盈餘，真的沒有比其他醫院好，主因在於長庚醫院將許多資源用於改善醫療服務品質、醫務人員待遇以及教育、研究、社福基金等，可見長庚醫院不是以營利為目的。

至於人事成本方面，蘇輝成說，長庚一向標榜員工是所有醫院中薪水待遇最好，去年的年終獎金除了有底薪6個月以外，還有發給1.5萬元現金，員工、醫師一視同仁，相信比同業更多。

長庚健保醫師

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