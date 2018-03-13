明年起 統一發票可以網路24小時兌獎

2018-03-13 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



明年起，統一發票1000元以下的獎項可直接在便利商店、超市領取，財政部也將在明年推出24小時網路兌獎服務。 記者陳易辰╱攝影 分享 facebook

1000元以下便利商店可領

統一發票兌獎方式將有重大改變，明年起，1000元以下的獎項可直接在便利商店、超市領取，財政部也將推出24小時網路兌獎服務。

財政部規劃2019年起實施網路App兌獎，正研擬相關行政規則、法規鬆綁配套，訂定作業規則等，日前得標廠商已與超商等單位簽署備忘錄，未來統一發票領獎方式將更多元。

超商與金融機構也擴大兌獎據點

財政部指出，明年統一發票可以24小時網路兌獎，超商與金融機構等也將擴大兌獎據點服務，將有1萬2058個超商、全聯社與美廉社等據點可兌領1000元以下獎金。

官員說，統一發票網路App兌獎規劃採實名制登入，消費存入該App的無實體發票可自動兌獎，中獎後可將獎金直接匯入得獎者帳戶，等於24小時都可以即時兌獎。

超商深夜不能領現金

官員指出，由於不少超商實施夜間現金流管制，目前規畫超商在晚間11時到早上9時不能兌領現金，但可以換商品，其他時段皆可兌換五獎與六獎，也就是千元以下的獎項可直接在超商領取。

而金融機構則包括第一銀行、彰化銀行、農業金庫，以及基層金融機構如農會、漁會等約910家也將成為兌獎單位，所有獎項皆可兌領。