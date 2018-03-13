這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



每年清明前後，紫斑蝶過境雲林縣林內鄉北返繁殖，高公局封道護蝶通過國道，更成為國際佳話，近日天氣放晴已有少數紫蝶通過，鄉公所也在蝶道周遭遍植蜀葵、蝶豆花及蜜源植物，為降低紫蝶成為國道亡魂數量，今年起紫蝶過境數量每分鐘250隻時，就即刻啟動封道護蝶。 近日天氣放晴已有少數紫斑蝶通過雲林縣林內鄉，今年蝶道周遭遍植蜀葵、蝶豆花及蜜源植物，吸引紫斑蝶停留。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

林內鄉將在3月31日至4月8日舉辦紫斑蝶季活動，鄉長張維崢今天到紫斑蝶會經過的觸口了解紫斑蝶報到情形，現場已有志工進行紫斑蝶標放作業，張維崢表示，目前紫斑蝶過境數量並不多，但公所在周遭種植許多蜜源植物，已吸引少數紫斑蝶停留。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，今年觀察南部的蝶況，屏東的數量似乎有減少，但茂林地區和往年差不多，近日因早晚溫差大，所以除上周有一波紫斑蝶先鋒部隊通過，近日過境的紫斑蝶數量並不多，林內鄉上午約有一百多隻紫斑蝶通過。

陳瑞祥表示，本周仍有鋒面通過，預計下周氣候穩定的話，將可望看見大量紫斑蝶過境林內鄉，往年每分鐘超過300隻紫斑蝶過境林內鄉，國道即刻封道讓蝶，平均紫蝶致死率約在千分之三，今年已與高公局協調，每分鐘250隻就封道，希望能減少紫斑蝶死亡率。