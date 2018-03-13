世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



世上真的有「心電感應」這回事嗎? 7年前心臟瓣膜動過手術的18歲男孩王鵬富，術後演成多重器官衰竭研判必須換心，當時他幸運等到一顆年輕的心臟而活命，在器官捐贈感恩會時，與捐贈者的母親心靈相應，展開一段情同母子的情緣，後來也與醫院一名護理師也因心靈相吸結成連理。 王鵬富（前排左二）7年前接受換心，經歷一段心電感應的奇綠，如今已有自己幸福的家庭。記者王昭月／攝影 分享 facebook

「一顆大愛心臟，讓愛不斷蔓延」，當時參與王鵬富換心的高雄長庚心臟移植團隊，都見證了這一段佳話。已升格人夫的王鵬富今天帶著在高雄長庚醫院工作的護理師妻子及1歲大兒子現身說法，證明「換了心」，就能回復一般常人的生活，一樣可以擁有家庭的幸福。

高雄長庚紀念醫院移植中心主任李芳艷行醫40年，王鵬富是他首例見識「心靈感應」的個案，奉守實證醫學精神的他認為，人體中有所謂的微粒子，這種理論應用在「心電感應」或許能夠說得通。

李芳艷表示，王鵬富有先天性瓣膜缺損問題，7年前動手術換了金屬瓣膜，但術後4個月仍有多重器官衰竭情，需依賴強心劑及主動脈氣囊幫浦維持，經診斷，唯有換心才能救命。所幸當時等到一名15歲車禍身故的年輕人心臟，讓他延續生命。

不可思議的是，王鵬富101年參加高雄長庚醫院「大愛捐贈感恩追思大會」擔任致詞代表，當時捐贈者的母親見到他泣不成聲，並告訴他「我知道我兒子的心臟就在你的身上」。

王鵬富回憶這段歷程說，當時見「曾媽媽」其實也感受到異樣的氛圍，雙方相認後，他滿懷感謝，也認了捐贈者父母為乾父母，代替已故的捐贈者盡孝至今。

知恩圖報的王鵬富換心後也獲上天眷顧，當時他在病房結識一名護理師，兩人心靈相吸，最後步上紅毯，2年前迎接兒子誕生。王妻說，他知道王鵬富移植過心臟，也曾有考慮，但既然感覺對了，還是決定攜手共度，一起面對。