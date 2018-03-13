107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

國民健康署上午公布107年最新版「每日飲食指南」，將舊版「全穀根莖類」用詞修正為「全榖雜糧類」，因為紅豆、綠豆、皇帝豆人、栗子、菱角等食物，也含有豐富澱粉。另外，不再強調乳品需選用低脂或脫脂，全脂與低脂一樣好。

國健署上午召開記者會，公布107年最新版「每日飲食指南」，在這次新公布的每日飲食指南與過去的不同，全榖根莖類修改為全榖雜糧類，豆魚肉蛋類修改為豆魚蛋肉類，低脂乳品類修改為乳品類。記者杜建重／攝影 分享 facebook

另外，調整「蛋」在蛋白質食物來源的順序，由「豆>魚>肉>蛋類」修正為「豆>魚>蛋>肉類」，國健署社區健康組組長林莉茹指出，近年研究顯示，蛋的攝取與血液中膽固醇濃度和罹患心血管疾病風險，較不具關聯性，加上蛋所含的營養豐富，所以將蛋白質選擇的優先順序修正為「豆、魚、蛋、肉類」。

林莉茹說，六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類，每類食物提供不同的營養素，每類食物都要吃到建議量，才能均衡。一旦飲食不均衡，可能導致營養不良，要是吃太多，則容易引發過重、肥胖、慢性病等健康問題。

國健署也公布最新國人營養調查，結果顯示，國人飲食型態普遍未達均衡飲食，蔬菜水果吃太少，而蛋白質澱粉常過量， 林莉茹提醒國人，應該參考新版「每日飲食指南」，力求飲食均衡。

依據國民健康署2013至2016國民營養健康狀況變遷調查報告，發現國人在六大食物中，以乳品攝取最為不足，19至64歲成人以乳品攝取相當低，高達99.8%每日平均乳品攝取不足1.5杯，堅果種子不足1份者則達91%。至於蔬果攝取量也嚴重不足，86%吃不到3份，水果攝取量不足2份者則高達86%。

好的食物吃得不夠多，但澱粉油脂卻吃太多，調查發現，以每日需求熱量2000大卡的六大類飲食建議量估算，我國19至64歲成人中，53%每日平均豆魚蛋肉攝取超過建議攝取量6份、49%在全榖雜糧攝取超過建議攝取量3碗，39%在油脂類超過建議攝取量5茶匙，顯示國人飲食攝取上嚴重失衡。

林莉茹指出，107年最新版「每日飲食指南」強調均衡飲食，修正重點共有三大部分，首先「全穀根莖類」修正為「全榖雜糧類」，以「雜糧」取代「根莖」，全榖雜糧類除了如稻米、大麥、玉米等，還包括紅豆、綠豆、皇帝豆、栗子、菱角等食物。